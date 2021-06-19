Giresun’da ineklere karşı, tepki çeken muamele
Giresun’da fındık yapraklarını yememeleri için ineklerin boyunlarının iple ön ayaklarına bağlanması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Giresun’da fındık yapraklarını yememeleri için ineklerin boyunlarının iple ön ayaklarına bağlanması sosyal medyada büyük tepki çekti.
'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü
31 Mart 2020'de İngiltere'nin Leeds kentindeki St James's Hastanesi'ne kaldırılan ve İngiltere'nin 'en uzun süredir acı çeken koronavirüs hastası' 49 yaşındaki Jason Kelk, 14 aydan fazla bir süredir hastalıkla mücadele ettikten sonra tedavisinin sonlandırılmasını talep ederek trajik bir şekilde öldü.
Deprem anı kameralara yansıdı
AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır' dedi. Ataşehir'de depremi hissedenler sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, 'Alttan geldi ama kısa sürdü .Panik yaşadık dışarı çıktık ' diye konuştu. Bu arada deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor
Yatırım ve tasarrufla değişen Hakkari
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: 'Temizlik işlerinden belediyemizin yıllık 3 milyon lira civarında bir tasarrufu oluyor ve bunu diğer alanlarda vatandaşa hizmet olarak kullanıyoruz. Mevcut içme suyu hatlarını iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. İller Bankasından aylık payımız maalesef personel giderlerine dahi yetmiyor. Bir taraftan tasarruf yaparak bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığımızın hibe ve kredi destekleriyle bu hizmetleri yapıyoruz. 22 kilometre asfalt yaptık. Bu yılda 15 kilometrenin ihalesine çıktık. Yine 35 tane klimalı durak yaptık. Kamuya ait 20 bin metrekarenin üzerinde alanı otopark olarak vatandaşın kullanımına açtık. Şu anda Golazüryan'da sosyal tesis çalışmamız devam ediyor.'