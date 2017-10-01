Giresun'da feci kaza: 3 ölü

01.10.2017 22:56:58

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Giresun'da kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre kaza, Giresun merkez ile Duroğlu beldesinin 4. kilometresinde meydana geldi. Yayladan gelen Hüseyin Kılıçaslan'ın kullandığı 28 AJ 499 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız yüzünden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen A.C.Ö yönetimindeki 28 K 7167 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Kılıçaslan ile otomobilde bulunan arkadaşları Halis Tanış ve Şahin Yapıcı olay yerinde hayatını kaybetti.Araçta sıkışan 3 arkadaşın cesedi, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araçtan çıkartılan cesetler, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan, kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçirenleri yakınları sakinleştirmeye çalıştı.(Resul Yanbul/İHA)