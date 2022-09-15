Öğretmenevi ne kadar? Öğretmenevi vatandaşa ne kadar? Öğretmenevinde kimler kalabilir? Öğretmenevi fiyatlarına kahvaltı dahil mi?

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Hem ekonomik hem de temiz konaklama olarak iyi bir seçenek olarak bilinen Öğretmenevi oda fiyatları araştırılıyor. Peki, Öğretmenevi sivil vatandaş fiyatı ne kadar? Öğretmenevlerinde kahvaltı veriliyor mu? Öğretmenevi geceliği ne kadar? Öğretmenevinde sadece öğretmenler mi kalır? Öğretmenevi kuralları neler? İşte Öğretmenevi fiyat listesi…

Şehirlerde uygun fiyata ve temiz bir yerde konaklamak için en iyi seçeneklerden olan Öğretmenevleri hakkında araştırma yapılıyor. Öğretmenevi oda fiyatları ve şartları merak ediliyor. Öğretmenevinde kimler konaklayabilir? Öğretmenevinde siviller kalabilir mi? Öğretmenevinde gecelik fiyatlar ne kadar? Öğretmenevi fiyatlarına kahvaltı dahil mi? Öğretmenevi öğretmenlere ne kadar? İşte bütün bu soruların cevabı içerikte…

Öğretmenevinde kimler kalabilir?

Öğretmenevlerinde, sadece üye öğretmen ve eğitimcilerle yakınları değil, aynı zamanda kamu kurumlarında çalışanlar ve kamu kurumlarından emekli personeller ile normal sivil vatandaşlar da konaklama ve lokal hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Öğretmenevi oda fiyatları ne kadar?

Uygun ve temiz konaklama deyince akla ilk gelenlerden olan Öğretmen evi gecelik fiyatı konumuna göre değişmektedir. Ülke genelinde 100 ila 400 TL arasında yer almaktadır. Net fiyat öğrenmek için konum seçerek Öğretmenevi fiyatları incelenebilir.

Öğretmenevi öğretmenlere ne kadar?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler yüzde 50 indirimli olarak konaklayabilecekler. Özer, “Bugünden itibaren öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.” İfadelerini kullandı.

Öğretmenevinde kahvaltı veriliyor mu?

Konaklamak için öğretmenevlerini tercih edecek olan vatandaşlar öğretmenevi fiyatlarına kahvaltı dahil mi merak ediyorlar. Öğretmenevi gecelik fiyatlarına kahvaltı dahil oluyor.

Öğretmenevi kuralları neler?

Öğretmenevlerinde konaklamak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. İşte öğretmenevinde uyulması gereken kurallar:

1- Personel kimlik kartı veya Öğretmenevi Tanıtım Kartı olmayanlardan kamu ücreti tahsil edilir.

2- Üye kartı ile birlikte kimlik ibrazı zorunludur.

3- Kestel içinde ikamet edenler istisnai durumlar dışında öğretmenevi konaklama hizmetlerinden yararlanamazlar.

4- Otel kısmında telefonla rezervasyon yapılır. Rezervasyon isimleri belirtilenler için geçerlidir. Bir başkasına devredilemez, satılamaz.

5- Önceden rezervasyon edilen oda saat 17.00'ye kadar tutulur. Aksi halde rezervasyon iptal edilir.

6- Rezervasyon yapıldıktan sonra son 24 saat içinde teyit veya iptal için öğretmenevi yeniden bilgilendirilmek zorunluluğu vardır.

7- Otel ücreti peşin alınır. Otel için kesilen faturalar iptal edilemez. Ücret iadesi yapılamaz.

8- Otel odaları en geç saat 11:00'da boşaltılır.

9- Kıymetli evrak, para v.b.değerli eşyaların kaybolmasından öğretmenevi sorumlu değildir.

10- Oteldeki konuklar yetkiliye haber vermeden oda ve yatak değiştiremezler.

11- Birden fazla yatak kullanıldığı tespit edilen konuklardan ek ücret talep edilir.

12- Otel bölümünde bulunan demirbaş eşyaların yerleri değiştirilemez.

13- Demirbaşlarda meydana gelen zarar ziyan odada kalanlardan tahsil edilir.

14- Odalarda kabuklu yiyecekler yemek ve sigara içmek yasaktır.

15- Öğretmenevinin departmanlarına hayvan getirilemez ve içeri alınmaz.

16- Odalarda elektrikli aletlerin kullanımı tesisat yönünden zararlıdır.

17- Öğretmenevinde çocukların davranışları ailelerince kontrol edilir.

18- Öğretmenevinde kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.