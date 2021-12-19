Noel seyahati Omicron'un yayılmasını hızlandıracak

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ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı, Noel seyahatinin Omicron Covid-19 varyantının, tam aşılanmışlar arasında bile yayılmasını artıracağını söylüyor.

Anthony Fauci Pazar günü NBC'nin Meet the Press programına verdiği demeçte, "Bu konuda hiç şüphe yok, [Omicron] olağanüstü bir yayılma yeteneğine sahip" dedi.

ABD hükümetine pandemi konusunda tavsiyede bulunan Dr. Fauci, varyantın artık "dünyayı kasıp kavurduğunu" söyledi.

Ülkeler, ağır mutasyona uğramış varyant yayıldıkça önlemleri sıkılaştırıyor.

Avrupa'da, Fransa ve Almanya seyahat kısıtlamaları uygulayanlar arasında yer alıyor ve Hollanda Noel boyunca sıkı bir sokağa çıkma yasağı uyguladı .

Araştırmacılar, ek aşının ciddi hastalıklara karşı yaklaşık yüzde 85 ​​koruma sağlayabileceğini söyledikten sonra hükümetler de Covid güçlendirici aşı programlarını hızlandırıyor.

Dr Fauci, Omicron'un ABD'de hızla yayılmasının ülke genelinde sağlık hizmetleri üzerinde ciddi bir etkisi olabileceğini söyledi.

"Hastanelerimiz, şu anda göründüğü gibi görünüyorsa, çok stresli olacak" diye uyardı.

Dr Fauci, insanların yüz maskesi takma ve sosyal mesafe gibi önlemler alması gerektiğini söyledi. Ayrıca daha fazla Amerikalıyı aşılarını ve destekleyici aşılarını yaptırmaya çağırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.