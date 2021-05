Mavi ve yeşilin her tonuyla huzurlu tatil

GEZİ

Her şey dahil-muhafazakar konseptiyle Çeşme'nin yeşil ve maviliklerinin arasında hizmet veren Club Familia 7'den 70'e misafirlerini ağırlarken başta aileler olmak üzere eğlence ve huzur da vadediyor

Ülkemizde özellikle son dönemde vatandaşlar kaliteli ve huzurlu bir tatil arayışına girerken bu alternatifler arasında "Alkolsüz Aile Otelleri" ön plana çıkmaya başladı. Bu sektörde özelikle Antalya,Ege ve Marmara bölgeleri başı çekiyor. Diğer konseplere bakıldığında turizmin odak noktası konumunda olan bu bölgeler; tarihi doğası, kültürel birikiminin yanı sıra özellikle deniziyle ülkemizin diğer turizm bölgelerinden ayrışmakta.

235 odasıyla 700 kişiye hizmet verebiliyor

Ege'nin güzelliklerini bünyesinde barındıran, deniz ve doğasıyla dikkati çeken Club Familia da bu önemli tesislerden.

Çeşmede ve denize sıfır konumdaki otel özellikle çocuklu aileler için önemli tercih nedeni. Toplamda 235 oda kapasitesiyle 700 kişiye aynı anda hizmet verme imkanlarına sahip otel, Çeşme'ye 5 km uzaklıkta ve İzmir'e 90 km mesafede. Hava yolu ve kara yoluyla rahatlıkla ulaşabilelen otel; Akdeniz'in yanı sıra Osmanlı Mutfağının lezzetlerini mutfağında barındırmakta.

Her şey dahil konseptiyle kaliteli hizmet

Her şey dahil konseptiyle hizmet veren Club Familia; temiz bir denizin yanı sıra mavi bayrak taşımasıyla da dikkati çekiyor.Otel bünyesinde ücretsiz açık ve kapalı olmak üzere bay bayanlara hizmet veren havuzları bulunuyor. Otel bünyesinde bay ve bayanlara özel tasarlanmış özel havuz ve plajlarıyla bay ve bayanlara ayrı özel hizmet sunuluyor.



7 farklı türde konaklama imkanı

Özel olarak tasarlanmış 7 farklı oda türüne sahip otel,büyük ve küçük ailelerin konaklayabileceği oda türlerine sahip. Deniz manzaralı, havuz manzaralı , standart, Bungalow alt , Bungalow üst ve suit olmak üzere 7 farklı oda türünde misafirleri ağırlıyor.Yemyeşil ağaçların içinde gizlenmiş Club Familia, Ege kültürüyle uyum içindeki hizmet anlayışı ve üstün kalitesiyle muhafazakar ailelere hayallerindeki tatili sunuyor. “Benim için tatil; doğanın bağrında huzurlu anlar ve ailenin tüm bireylerini kucaklayan imkanlar” diyorsanız Club Familia Çeşme en doğru alternatif olacaktır.

Mavi bayraklı huzur atmosferi

Mavi bayraklı otel, sahiliyle de ailelerin tercih nedeni. Açık büfe ve zengin mutfağı sayesinde gün boyu ailenizle sağlıklı yiyecekler tadabilirsiniz. Modern çarşısı, çocuk oyun alanları, keyifli konserleri ve her yaşa özel animasyonlarıyla 4 yıldıza sahip olan Club Familia ruh ve bedenen dinlenmenin de imkanını vadediyor.

Helal Gıda ve alkolsüz içecekler

Club Familia,Helal gıdalar ile hazırlanmış leziz yemeklerinin yanı sıra alkolsüz içecekleriyle ailelere ve sevdiklerinize Ege'nin incisinde huzurlu bir tatil sunuyor. Club Familia aynı zamanda gün boyu süren eğlence ve animasyon programlarıyla tatilcileri farklı atmosfere de çekiyor. Gün boyu süren ve akşam da devam eden eğlence aktivitelerinde küçükler de unutulmamış.Otel bünyesinde bulunan oyun salonun yanı sıra minikler için ücretsiz mini disko ve aktiviteler mevcut.Club Familia'da çocuklar içinde her şey düşünülmüş. Geniş çim alanlı çocuk parkı, mini club, kreş, çocuk animasyonları, palyaço, boyama, çizgi film gösterimleri, çocuk havuzları ve daha pek çok eğlence Club Familia'da çocukları bekliyor.

Günün 24 saati sağlık hizmeti

Bir adet restoran, oyun salonu, 3 adet yüzme havuzu (2 adet bayanlar için), kreş, Fitnes center, voleybol sahası, tenis kortu, Türk hamamı, Fin hamamı, Sauna, Sağlıklı yaşam merkezi (SPA), Kuaför salonu, 24 saat sağlık hizmeti ile konforlu bir tatil anlayışında hizmet veriyor.2004 yılında kapılarını misafirlerine açan Tatil Köyü Club Familia o günden beri tercih nedeni olmayı sürdürürken yapılan düzenleme ve yatırımlarla da ziyaretçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bir ailenin tüm ihtiyacı karşılanıyor

Bir ailenin tüm ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiş, modern mobilya ve aksesuarlarıyla donatılmış olan odalarda telefondan klimaya, mini bardan elektronik oda kilidine, merkezi uydu yayınlı TVden internet erişimine, özel şifreli kasaya kadar eksiksiz bir konaklama için her şey var. Özellikle bayanların denizin ve güneşin zevkini çıkarması için Club Familia'da doğal oluşumlarla oluşmuş bir alan mevcut. Otel bu alanı bayanlar plajı olarak düzenlemiş ve bayanlar Türkiye'de başka hiçbir otelde olmayan bu özel alanda denize rahatça giriyor ve hatta güneşlenebiliyor.

Bayanlara özel uygulamalar

Bayanlar yarı olimpik, deniz suyu ile doldurulmuş ve kaydıraklı açık havuzda hem güneşin hem de suyun tadını çıkarabiliyor. Hem spor hem de eğlence Club Familia'da bir arada. Otelin alternatif turizmdeki başarısı da yadsınamaz durumda. Club Familia Otel Genel Müdürü Nurullah Ünal ise başarılarının sırrını şöyle açıklıyor: "Club Familia olarak hep gelişime açık, yenilikçi, her zaman misafir odaklı düşünen, kaliteye önem veren, değerlere saygı gösteren, her zaman memnuniyetin her şeyden önemli olduğunu düşünen bir ekibimiz var. Böylece, Türk aile yapısına uygun tatil anlayışı ile hizmet veren otelimizi tercih eden misafirlerimizin tesisimizden beklentilerinin üzerinde memnuniyet duyarak ve unutulmaz bir tatil yaşamış olarakayrılmalarını sağlıyoruz. Bu bizim başarımızın sırrıdır”