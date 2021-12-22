Kuzey ışıkları nedir ve nerede bulunur?

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Doğanın güzellikleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Kâinat bu güzelliklerle insanlığa daha çekici hale gelmektedir. Uzayda ve dünyada binlerce çeşit doğa güzellik bulunur. Her insan bunları görmeyi arzular. Kuzey ışıkları, birçok insanın görmek istediği doğal güzelliktir. Bu nedenle kuzey ışıklarını görmek isteyen kişiler bu harika doğa olayı ile ilgili bilgi sahibi olmak için internette araştırma yapmakta. Peki, Kuzey ışıkları nerede bulunur ve ne zaman görülür?

Kuzey ışıkları ne zaman görülebilir? Kuzey ışıkları hangi ülkede? Türkiye'de kuzey ışıkları görülür mü? Yılın hangi zamanında kuzey ışıkları en iyi şekilde görülür? Sorularının cevabı kuzey ışığı görmek isteyen kişiler tarafından araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Kuzey ışıkları nedir ve ne zaman görülür?

Kuzey ışıkları, yeryüzünde bulunan manyetik alanla Güneş'ten Dünya'ya ulaşan enerji yüklü parçacıkların girdiği etkileşim sonucu ortaya çıkan ışımalara verilen isimdir. Aurora atmosferin üst taraflarında iyonosfer bölgesinde, genel olarak 80-100 km yukarılarda oluşmaktadır. Harika bir doğa olayı olarak bilinir. Genellikle yeşil renk görülmektedir. Sonrasındaysa pembe, kırmızı ve daha nadir olmak üzere sarı renkli aurora görebilmeniz mümkündür. Sadece Kuzey Kutbunda değil Güney Kutbunda da görülür. Ama Güney Kutbunda çok az insan yaşadığı için Kuzey Kutbundaki daha popülerdir. Dünya'da en güzel gözlenebildiği yer Kuzey Amerika'da bulunan Yellowknife, Avrupa'da ise Norveç yakınlarında yer alan Tromso'dur. Kuzey ışıklarının en yaygın görüldüğü tarihler, 23 Eylül-21 Mart arasındaki günlerdir.

Kuzey ışıkları hangi ülkede görülür?

Kanada.

Rusya.

Alaska, ABD.

Finlandiya.

Grönland, Danimarka.

İzlanda.

Norveç

İsveç

Türkiye'de kuzey ışıkları görülür mü?

Kuzey ışıklarını görmeniz için Türkiye'ye en yakın yer İskoçya. Kuzeyde yer alan Caithness sahili bu ülkede Aurora'yı izleyebileceğiniz en iyi yerlerden biri olarak gösteriliyor.Türkiye'den Edinburgh'a günlük doğrudan uçuşlar mevcuttur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.