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Kütahya hava durumu (25 Şubat-24 Mart)

Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Vatandaşlar evden çıkmadan önce herhangi bir yere giderken olumsuz hava şartlarıyla karşılaşmamak için oturduğu yerin hava durumu araştırmakta. Peki, Kütahya’da hava durumu nasıl?