Kütahya hava durumu (25 Şubat-24 Mart)
52 Dakika Önce Yazıldı - 539 Kelime
Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Vatandaşlar evden çıkmadan önce herhangi bir yere giderken olumsuz hava şartlarıyla karşılaşmamak için oturduğu yerin hava durumu araştırmakta. Peki, Kütahya’da hava durumu nasıl?
Kütahya'da bugün hava güneşli mi? Kütahya'ya ne zaman kar yağacak? Kütahya'ya yağmur ne zaman yağacak? Kütahya'da hava kaç derece? Soruları Kütahya'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Kütahya hava durumu
25 Şub Cum
Yer yer kar yağışı, açık hava
3°
-2°
26 Şub Cmt
Çok bulutlu
3°
0°
27 Şub Paz
Yağmurlu ve açık hava
9°
2°
28 Şub Pzt
Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava
6°
0°
1 Mar Sal
Çok bulutlu
4°
0°
2 Mar Çar
Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali
1°
-3°
3 Mar Per
Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali
2°
-2°
4 Mar Cum
Soğuk hava ısınmaya başlıyor
6°
-3°
5 Mar Cmt
Yer yer güneşli, ardından hava bulutlanıyor
3°
-7°
6 Mar Paz
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
3°
-7°
7 Mar Pzt
Çok bulutlu
6°
-2°
8 Mar Sal
Aralıklı yağış
7°
-1°
9 Mar Çar
Yağmur
8°
-2°
10 Mar Per
Bulutlu
9°
-1°
11 Mar Cum
Çok Bulutlu
11°
0°
12 Mar Cmt
Bazı yüzeylerde donan yağmur
7°
0°
13 Mar Paz
Çok bulutlu
7°
-2°
14 Mar Pzt
Bulutlu
7°
-2°
15 Mar Sal
Çok bulutlu
7°
-2°
16 Mar Çar
Kar ve yağmur karışımı
7°
-2°
17 Mar Per
Çok bulutlu
6°
-4°
18 Mar Cum
Bulutlu
7°
-2°
19 Mar Cmt
Bulutlu
8°
-1°
20 Mar Paz
Çok bulutlu
8°
-2°
21 Mar Pzt
Bulutlu
8°
-3°
22 Mar Sal
Bulutlu
9°
-2°
23 Mar Çar
Çok bulutlu
11°
-1°
24 Mar Per
Sağanak Yağışlar
12°
2°
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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