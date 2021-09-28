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İstanbul’un en nezih mekanlarından: Samatya Cafe

2 Saat Önce Yazıldı - 671 Kelime

İstanbul’un en nezih mekanları arasında yer alan ‘Samatya Cafe’ misafirlerine eşsiz kahvaltı deneyiminin yanında usta şeflerin maharetini sergilemesi ile bir birinden lezzetli yemekleri de tatma olanağı sunuyor.



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28.09.2021 21:39:07

İstanbul'un en prestijli mekanları arasında gösterilen ‘Samatya Cafe' misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Pandemi kurallarını en üst seviyede uygulayan Samatya Cafe, bir çok lezzetiyle sizleri bekliyor

İstanbul'un incisi olan Fatih'te bulunan SAMATYA CAFE, 30 yılı aşkın süredir günümüze kadar aktif olarak hizmet vermeye devam etmekte. Sürekli gelişip büyüyen SAMATYA CAFE en iyi bir şekilde kahvaltı hizmeti sunmakta. Seçkin müşterileri ve birbirinden çeşitli menüsü ile müşterilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Hijyenik ortam ve kalite standartları içerisinde sağlıklı beslenme bilinci ile müşterilerine hizmet sunuyor. İşinin ehli olan uzman şeflerin önerdiği yemekler ile damak tadınıza hitap edecek lezzetler sunuyor. "Biz, sizinle mutluyuz!" sloganı ile haftanın 7 günü müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

GEREK DOĞASI, GEREK LEZZETLERİ İLE EŞSİZ BİR ORTAM

İstanbul'da yer alan SAMATYA CAFE 30 yılı aşkın süredir hizmet vermeye devam ediyor. SAMATYA CAFE Gıda, İçecek Toptan Ticareti Nace Kodu Sektöründe hizmet sunmakta. Samatya Cafe, gerek servis anlayışıyla, gerek muhteşem doğa dokusuyla, birbirinden lezzetli menüsü ve güler yüzlü elemanları ile misafirlerine eşsiz bir ortam sunuyor.

İstanbul Fatih ilçesinde Samatya ‘da hizmetini sürdüren Samatya Cafe, yenilenen bahçesi ve dikkat çeken iç mekanıyla, mükemmel hizmet anlayışı, kalite ve konforu seçkin müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. SAMATYA CAFE 'de bahçeye girdiğinizde sizleri çevresi yemyeşil ağaçlarla çevrili bir alan karşılayacaktır. Cafe 'de yer alan bahçenin ortasında minik bir süs havuzu ve döşemeler keyifli vakitler geçirilecek günler için tamamlayıcı unsurlardır. Kendinizi evinizde hissettirecek ortamı ve konforluğu ile saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Menüye gelince; her damak zevkine uygun aparatifler ve yemekler, keyifli sohbetlere eşlik edecek içeceklerle kendini ön plana çıkarmakta. Birbirinden lezzetli yemekleri ile damağınızda uzun süreli bir tat bırakıyor. Ara sıcaklar, kahve, soğuk içecekler, birbirinden renkli kahvaltısı, tatlıları, çorbaları ve daha birçok çeşit menüsü ile sizlere en iyi şekilde hizmet sunuyor. Samatya Cafe, son derece saygın bir müşteri portföyüne hizmet sunmaktadır. Samatya Cafe ‘de gerek özel davetlerinizde, organizasyonlarda misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz ayrıca ayrılmış bölümde dev perdede Lig TV ve D-Smart maç yayınlarını da keyifle izleyebilirsiniz. Fatih'in incisi Samatya ‘da bulunan Cafe haftanın 7 günü hizmet veriyor. Cafe yıllardır misafirlerini aynı sloganla karşılıyor; "Biz, sizinle mutluyuz!".

SAMATYA CAFE'NİN SAĞLADIĞI HİZMETLER

Geçmişte günümüze kadar aktif olarak hizmet sunan SAMATYA CAFE ailesi olarak sizler için sunmuş olduğumu hizmetlerimiz şu şekildedir;

Ücretsiz otopark

Wifi

Çocuk Oyun alanları

Sabah Açık Büfe Kahvaltı

Davet ve grup yemekleri

Nişan ve kına törenleri

Doğum günü organizasyonları

SAMATYA CAFE İLE NASIL İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ?

SAMATYA CAFE iletişim adresimiz şu şekildedir;

Tel : 0212 589 20 31

Fax : 0212 589 20 31

Email : [email protected]

Adres : KENEDİ CAD. KOCAMUSTAFAPAŞA TREN İSTASYONU YANI NO:1 SAMATYA FATİH İSTANBUL

Web Site : www.samatyacafe.com

SAMATYA CAFE EN POPÜLER MENÜ

Tavuklu Wrap

Kiremitte tavuk sote

Organik Van kahvaltı

SAMATYA CAFE rezervasyon işlemleri için;

0212 589 20 31 numaralı telefondan bizler ile iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca www.samatyacafe.com internet adresimizden de bilgi alabilirsiniz.

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