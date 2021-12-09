İskenderun yemekleri nelerdir?

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Ülkemiz hem tarihi açıdan hem yemek kültürü açısından zenginliklerle dolu bir ülkedir. Bu sebeple de turizme açık bir ülkedir. İnsanlar bir yeri turistik amaçla gezmek istediklerinde en çok o bölgenin tarihi ve yemek kültürünü merak ederler. Hatay ilinin ilçesi olan İskenderun, bu iki özelliğe sahip olan bir ilçedir. Peki, İskenderun hangi yemeklerle meşhurdur?

Türkiye'nin her ili ve ilçesi birbirinden farklı lezzetleriyle meşhurdur. Hatay'ın İskenderun ilçesi de o ilçelerden biridir. İskenderun'u ziyaret edecek kişiler, şehrin meşhur yemeklerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İskenderun'un meşhur yemekleri nelerdir?

Fellah Köftesi: Bulgurla hazırlanan bir yemek çeşididir. Bulgurlar ırok gibi minik top haline getirilerek önce haşlanıyor. Ardından haşlanmış sudan çıkarıp sarımsak ve domates ile hazırlanan sosa bulanarak afiyetle yeniliyor.

Biberli Ekmek: Biberli ekmek tıpkı bir lahmacun ve pizza gibi fakat onlardan ayrılan özel sosu ve susam taneleri ile hazırlanıyor. İster kahvaltılarda tüketin, ister gün ortası aperatif niyetine tüketin seçim size kalmış.

Ekşi Aşı: Ekşili aş yemeği, bulgur köfteli yemek çeşitlerinden biridir. Misket haline getirilen köfteler az yağda kızartmaya bırakılırken, arada çorbası için kaynayan salçalı, nar ekşili, naneli suya köfteleri atarak pişirilir.

Firik pilavı: Firik pilavının Hatay usulü yapılışında daha çok bol tavuk eti kullanılıyor. Bununla birlikte doyurucu ve besleyici firik bulgur ile harmanlanarak çeşitli baharatlar yemeğe eşsiz bir lezzet katıyor.

Sembusak: Sembusek yemeği tıpkı lahmacunun kapalı haline benziyor. El ile yoğrularak açılan hamuru sac veya tavada pişirdikten sonra içerisine bolca kıyma ve soğan katılıp saç tavada pişiriliyor.

Kaytaz Böreği: Kaytaz böreği görüntüsü itibariyle tıpkı fındık lahmacununu andırıyor. Elle açılan küçük boy hamur ile ortasında bol kıyma ile damak tadınıza lezzet katacak bir yöresel yemek.

Şeyh Mualla: Hatay yöresine özgü nefis bir patlıcan yemeğidir. İçeriği diğer patlıcan yemeklerinden farklıdır. Patlıcana ek olarak, yeşil mercimek, domates, kapya biberi ve sos ile zenginleştirilen yemek kısa sürede hazırlanarak afiyetle yenebilmektedir.

İskenderun Döneri: İskender döneri Türkiye'nin çoğu ilinde bulabileceğiniz bir lezzet. Özel soslu Hatay döneri, sıradan bir dürüm döner gibi görünse de aslında İskenderun dönerini diğer alışık olduğumuz dürüm dönerlerden ayıran bambaşka bir lezzet farklılığı ve içerik zenginliği vardır. İskenderun'un her yerinde bu lezzeti bulabilirisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.