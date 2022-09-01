Hususi pasaport süre uzatma nasıl yapılır? Yeşil pasaport süresi nasıl uzatılır? Yeşil pasaport süre uzatma şartları

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yerli ve milli pasaport üretimine başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce süresi dolan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik süresinin ücretsiz uzatılması başlatıldı. Hususi pasaport süresi nasıl uzatılır? Yeşil pasaport süre uzatma işlemi nasıl? Yeşil pasaport süresini uzatmak için neler gerekli? İşte hususi pasaport süre uzatma ile ilgili detaylar…

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla 25 Ağustos'ta yerli ve milli pasaport üretimine başlandığı hatırlatıldı.

Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport taleplerinin de karşılandığı belirtildi.

Öte yandan 5 Mayıs itibariyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına 1 yıldan az süre kalan hususi pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işleminin bugün başladığı ifade edildi. Peki yeşil pasaport süresi uzatmak için ne yapmak gerekir? Yeşil pasaport süre uzatma şartları nelerdir?

Yeşil pasaport süresi nasıl uzatılır?

Hususi pasaportlarını uzatmak isteyen vatandaşlar hususi (yeşil) pasaport nasıl uzatılır merak ediyorlar. Yapılan açıklamada yeşil pasaport süre uzatma işleminden bahsedildi. İşte o açıklama:

"Hususi pasaportların geçerlilik süresinin uzatma işlemi kapsamında; 01 Haziran 2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş, vb) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmelidir. Hususi pasaport uzatma işlemi ücretsizdir. Süresi uzatılacak pasaportun geçerlilik süresinin dolmuş olması veya dolmasına bir yıldan az süresi kalmış olmalıdır.

Yeşil pasaport süre uzatma şartları

Kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde hak sahiplerinin pasaport süresi en fazla beş yıl uzatılır. Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde hususi pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep edilir. Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda; Pasaport Kanununda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılır. Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakatı alınır."

Hususi (yeşil) pasaport nedir?

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,

Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),

Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,

Devlet sporcularına,

Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,

2017'de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş insanlarına,

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.