Erzincan gezilecek yerleri ve meşhur yemekleri nelerdir?

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Türkiye tarihi ve yemek kültürü açısından zengin bir ülkedir. Bu nedenle hem dış hem iç turizmi oldukça gelişmiştir. Erzincan ilini ziyaret etmek isteyen kişiler, bu ilinde gezilecek yerlerini ve meşhur yemeklerini araştırmakta. Peki, Erzincan’ın gezilecek tarihi yerler nerededir ve hangi yemekleri meşhurdur?

Ülkemiz geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle her ilinde ve ilçesinde tarihi kültür ve enfes tatlar barındırmaktadır. İnsanlar bir yeri turistlik amaçla ziyaret etmek istediklerinde genellikle o bölgenin tarihi özelliklerine ve yöresel tatlarını merak ederler. Erzincan ilini ziyaret etmek isteyen kişiler için, Erzincan'ın tarihini ve yöresel yemeklerini sizler için araştırdık. İşte merak edilen haberin detayı…

Erzincan'ın görülmesi gereken yerleri nelerdir?

1-Kemah Kalesi: Anadolu'daki en eski kalelerden biri olan Kemal Kalesi'nin tarihi geçmişi Hitit-Urartu dönemine dek uzanmaktadır.

2-Abrenk Kilisesi: Ermeni manastırlarından biri olan şehrin Tercen ilçesinde yer alıyor olup Üçpınar Köyü sınırlarında konumlanıyor.

3- Otlukbeli Gölü: Otlukbeli Gölü, adını taşıdığı ilçede yer alıyor. Yaz mevsiminde turistlerin ilgisini bir hayli çekmektedir.

4-Kadıgöl: İnsanlar tarafından keşfedilmesi gereken önemli yerlerin başında bulunan Aygır Gölü, Üzümlü ilçesinde yer alıyor.

5-Girlevik Şelales: Girlevik Köyü'yle aynı ismi taşıyan Girlevik Şelalesi, merkeze 35 kilometre kadar uzaklıkta yer alıyor.

6-Köroğlu Mağarası: Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Altköy mevkiinde bulunan Köroğlu Mağarası, adını Köroğlu'nun kır atına ait olduğu düşünülen mağara içindeki izlerden almıştır.

7- Karanlık Kanyon: Kemaliye ilçesinde yer alan kanyon dünyanın en büyük kanyonları arasına yer alıyor. Aynı zamanda birçok doğa sporcusunun da uğrak yeridir.

8-Munzur Dağları: Toros Dağları'nın bir uzantısı olan Munzur Dağları, Erzincan'ın güneyi ile Tunceli‘nin kuzeyinde konumlanıyor.

9- Ekşisu Kaplıcası: Erzincan, doğal güzelliklerinin yanında kaplıca ve içmeleriyle de oldukça zengin bir bölgedir.

10- Ergan Kayak Merkez: Erzincan şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ergan Kayak Merkezi, bünyesinde bulunduran teleferik ve telesiyej tesisine ev sahipliği yapıyor.

Erzincan meşhur yemekleri nelerdir?

Etli Üzüm Yaprağı Sarma

Babikko

Kelecoş

Evelik Dolması

Boranı

Kesme Çorbası

Keşkek

Siron

Pirpirim Aşı

Tirit

Ekşili Köfte

Gıllor

Pazı Turşusu Kavurması

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.