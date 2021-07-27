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Gezi Parkı'nda zabıtaya bıçaklı saldırı

Gezi Parkı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'na gelerek, yasak olmasına rağmen kurulan seyyar tezgahları kaldırmak istedi. Tezgahlarını vermek istemeyen seyyar satıcılar ile zabıta arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Seyyar satıcıların, zabıtaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı öğrenilirken, bu anlar bir kişi tarafından, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir zabıtanın kolundan hafif şekilde yaralandığı olaylar, polisin müdahalesinin ardından sona erdi. Polisin, seyyar satıcıların üzerinde yaptığı aramada 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 3 seyyar satıcı gözaltına alındı.

2021-07-27 19:00:46
Adana yanıyor!

Adana yanıyor!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi ve Kozan ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken, Kozan'daki yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Sarıçam ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.
Hatay'ın bin 900 yıllık su kemerleri

Hatay'ın bin 900 yıllık su kemerleri

Defne ilçesindeki Harbiye bölgesinden, Antakya'ya su getirmek için Roma İmparatoru Trajan tarafından yaptırıldığı bilinen su kemerleri, mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Bazı bölgelerde 20 metreye çıkan yüksekliği ve 2,5 metre genişliğiyle su kemerleri yıllara meydan okuyor. Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, Hatay'ın tarihiyle medeniyetlerin beşiği sayılacak bir şehir olduğunu söyledi. Hatay'ın birçok zenginliği bünyesinde barındırdığını aktaran Boyacı, Roma döneminde inşa edilen su kemerlerinin de bunlardan biri olduğunu belirtti. Roma döneminde İmparator Trajan tarafından Milattan sonra 2. yüzyılda yaptırılan su kemerlerinin zamana direndiğini ifade eden Boyacı, şu an bunları Kantara mevki ve Bağrıyanık Mahallesi'nde görmenin mümkün olduğunu söyledi. Boyacı, kemerlerin Roma döneminde adı Antiochia olan ve nüfusu 1 milyonu bulan şehre su getirmek için kullanıldığını dile getirdi.
Vali Bilmez'den İran sınırındaki duvar hakkında açıklama

Vali Bilmez'den İran sınırındaki duvar hakkında açıklama

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şöyle konuştu:'Bir taraftan da İran yetkilileriyle, duvarın örüleceği sahanın belirlenmesi konusunda ortak mutabakata varmak için çalışmalarımız devam ediyor. Birinci etapta mayınlı alanımızın mayın temizleme çalışmaları jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Bölgeyi tamamen mayından temizleyeceğiz. Çünkü duvar imalatının yapılabilmesi için o sahanın temizlenmesi lazım. Bölgede sınır güvenliği için 2 yıldır hendek kazıyoruz. Derinliği 4, genişliği 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekiliyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik hendek kazımı gerçekleştirildi. 30 kilometre hendek kazımı için de yüklenici firmalar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bir 30 kilometre kadar hendek kazımını da Valilik olarak biz gerçekleştireceğiz.
Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Artvin'in Arhavi ilçesinde devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.
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