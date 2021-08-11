DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı
'Güçlü gelişmeler borsada da karşılığını buluyor'
Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Beşiktaş'ta Mert Günok tamam
İsviçreli forvet Gavranovic Kayserispor’da
ANALİZ: Merkel'den sonra Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl olur?
Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında yeni soruşturma
Lübnan Merkez Bankası: Akaryakıt ödeneğine son verdik
Lübnan'da Merkez Bankası artık akaryakıtı sübvanse edemeyeceğini bildirdi
Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı nereli ve kaç yaşında?
Analiz: Enflasyona karşı zorlu politika denklemi
Borsa düşüşle kapandı
Victor Nelsson resmen Galatasaray'da
ANALİZ: ABD'nin terörle mücadele balonu ve Afganistan krizi
Polonya'da hükümet meclisteki çoğunluğu kaybetti

Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

Gezgin ruhlu anne babaların, çocukları için bu geziler öncesinde, bir uyum sağlama eğitimi vermesi gerekiyor.

Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye
11.08.2021 17:04:59
Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

1. Güvenlik eğitimleri

Çocukları doğa gezilerine çıkarmadan önce, güvenlik konusunda kapsamlı bir eğitim vermeyi ihmal etmemelisiniz. Çünkü doğada sizin için belki çok basit gibi görünen bir engel, çocuklar için ölümcül bir risk alabilir. Bir dere geçişinde sizin farkına bile varmayacağınız minik bir akıntı, bir çocuğu düşürüp sürükleyebilir ve boğulmaya kadar giden bir kazaya neden olabilir. Dolayısıyla bu tür gezilerde, ebeveynler olarak çocukların güvenliği konusunda çok daha özenli olmalı, onları da bu riskler konusunda uyarmalı ve bilgilendirmelisiniz.

1
Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

2. Okuma, inceleme ve araştırma süreci

Çocuklara, çıkacağınız gezi hakkında sorumluluk vermek, onun için faydalı bir egzersiz olacaktır. Gideceğiniz bölgeyi araştırıp size anlatmasını rica edebilirsiniz. Bu konuda okuyabileceği kitap, dergi veya internet sitesi gibi kaynaklara ulaşmasını da kolaylaştırabilirsiniz. Sorumluluk alan çocuğun, bu gezilere çok daha ciddiyetle hazırlanacağından emin olabilirsiniz.

2
Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

3. Disiplin kazandırma süreci

Geziye çıkmak, doğada veya yabancı bir şehirde olsun, mutlaka bir disiplin de gerektirir. Dağınık yaşayan, eşyalarını sağda solda unutan, sorumluluklarını umursamayan bir çocuk, uzak bir şehirde turistik bir geziye çıktığınız sırada telefonunu bir kafede unutabilir, pasaportunu havalimanında kaybedebilir, cüzdanını, kimliğini düşürebilir, parasını kaybedebilir… Bu gezilere çıkmadan önce çocuklara, temel disiplin eğitimlerini vermeniz faydalı olur. Gardrop veya yatak düzenlemek, kitaplarını, kitaplığını, oyuncaklarını düzenlemek, sorumluluğu altındaki eşyaların nerede olduğunu bilmek, dikkat yoğunlaştırmak… Bunlar faydalı eğitimler.

3
Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

4. Biraz spor iyidir

Çocukların kaslarının yetişkinlere oranla çok daha zayıf ve dayanıksız olduğunu unutmamalısınız. Sizin uzun süreler dayanabileceğiniz yürüyüşlere, şehir içinde bile olsa, uzun gezilere, müze ziyaretlerine çocuklar çok da dayanamayabilirler. Elbette koşturup hoplayıp zıplamada onlardan daha iyisi yok ama her çocuğun eninde sonunda yorulup havlu atacağı bir sınırı var. Gezgin bir aile olarak çocuklarla düzenli spor antrenmanları yapmanız, onları çok zorlamadan hareket etmeye alıştırmak doğru bir karar olacaktır.

4
Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

5. Eğitime ara verilmez

Doğada veya yabancı şehirlerde gezilere çıkmak, eğitime ara vermek anlamına gelmiyor. Çocuklar için, dinlenecekleri sürelerde eğitimlerine devam edebilecekler mobil eğitim uygulamalarını da telefonlara yüklemeniz faydalı olabilir. Yorulup dinlemek için oturdukları bir kafede ya da güzel bir çayırda telefonu açıp dijital oyunlara yöneltecekleri enerjilerini, dijital eğitim oyunlarına aktarabilirsiniz. Gittiğiniz bölgenin dili hakkında veya coğrafya, tarih, matematik temalı oyunlar artık çocuklar için yeni eğitim imkanları sunuyorlar.

5
Görüş Bildir Bizimle Paylaş