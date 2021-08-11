Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

3. Disiplin kazandırma süreci
Geziye çıkmak, doğada veya yabancı bir şehirde olsun, mutlaka bir disiplin de gerektirir. Dağınık yaşayan, eşyalarını sağda solda unutan, sorumluluklarını umursamayan bir çocuk, uzak bir şehirde turistik bir geziye çıktığınız sırada telefonunu bir kafede unutabilir, pasaportunu havalimanında kaybedebilir, cüzdanını, kimliğini düşürebilir, parasını kaybedebilir… Bu gezilere çıkmadan önce çocuklara, temel disiplin eğitimlerini vermeniz faydalı olur. Gardrop veya yatak düzenlemek, kitaplarını, kitaplığını, oyuncaklarını düzenlemek, sorumluluğu altındaki eşyaların nerede olduğunu bilmek, dikkat yoğunlaştırmak… Bunlar faydalı eğitimler.