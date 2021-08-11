Gezgin ruhlu çocukları eğitmek için 5 tavsiye

1. Güvenlik eğitimleri

Çocukları doğa gezilerine çıkarmadan önce, güvenlik konusunda kapsamlı bir eğitim vermeyi ihmal etmemelisiniz. Çünkü doğada sizin için belki çok basit gibi görünen bir engel, çocuklar için ölümcül bir risk alabilir. Bir dere geçişinde sizin farkına bile varmayacağınız minik bir akıntı, bir çocuğu düşürüp sürükleyebilir ve boğulmaya kadar giden bir kazaya neden olabilir. Dolayısıyla bu tür gezilerde, ebeveynler olarak çocukların güvenliği konusunda çok daha özenli olmalı, onları da bu riskler konusunda uyarmalı ve bilgilendirmelisiniz.