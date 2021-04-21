George Floyd davası: “Adalet yerini buldu”

Davanın görüldüğü mahkeme önünde ve George Floyd’un geçen yıl hayatını kaybettiği meydanda toplanan yüzlerce gösterici ellerinde Floyd pankartları ile “Adalet yerini buldu” şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericilerin gözyaşlarını tutamadığı, birbirlerine sarılarak kararı kutladıkları görüldü. Jürinin kararından sonra basın toplantısı düzenleyen Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, adaletin yerini bulduğunu belirterek, davayı sabırla takip eden halka teşekkür etti. Ellison, “Bugünkü kararı adaletin tam tecellisi olarak görmüyorum, çünkü gerçek adalet yeni bir yapılanma demektir. Ancak bu adalete giden ilk adım hesap verilebilirliktir.” diye konuştu. Minnesota Valisi Tim Walz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sistematik adalet çağrısı yaparak, “Mahkemede hesap verilebilirlik bu işin ilk adımı, daha çok işimiz var.” ifadelerini paylaştı.