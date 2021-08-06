Ziya Selçuk istifa mı etti, görevden mi alındı? Milli Eğitim Bakanı neden değişti?

Ziya Selçuk istifa mı etti, görevden mi alındı? Milli Eğitim Bakanlığında sürpriz bir değişiklik yaşandı. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Mahmut Özer atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından bir çok kişi Milli Eğitim Bakanı neden değişti sorusunu soruyor. Daha önce bir kaç kez Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiaları gündeme gelmişti ancak doğrulanmamıştı. Peki Ziya Selçuk görevden mi alındı yoksa istifa mı etti.

Ziya Selçuk istifa mı etti yoksa görevden mi alındı? Milli Eğitim Bakanlığında sürpriz bir değişiklik yaşandı. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Mahmut Özer atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından bir çok kişi Milli Eğitim Bakanı neden değişti sorusunu soruyor. Daha önce bir kaç kez Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiaları gündeme gelmişti ancak doğrulanmamıştı. Peki Ziya Selçuk görevden mi alındı yoksa istifa mı etti.

Daha önce defalarca Ziya Selçuk'un istifa ettiği haberleri gündeme gelmişti. İddialar sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Bundan bir kaç gün önce de Ziya Selçuk'un istifa ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu kabul ettiği iddiaları olmuştu.

Ziya Selçuk istifa mı etti yoksa görevden mi alındı?

Ziya Selçuk'un istifa ederek görevden ayrıldığı öğrenildi. Bir süredir affını isteyen Ziya Selçuk'un talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Ziya Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.

Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı

İstifa ederek Milli Eğitim Bakanlığı görevini bırakan Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayonladı. Selçuk açıklamasında şunları dile getirdi:" Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Mahmut Özer kimdir?

Mahmut Özer 5 Mayıs 1970 yılında dünyaya geldi. Özer Millî Eğitim Bakanı olarak atandı.

Mahmut Özer 51 yaşındadır.

Mahmut Özer Tokat'ta doğmuştur.

Mahmut Özer akademisyendir. Özer ayrıca ski Bülent Ecevit Üniversitesi rektörüydü.

Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Özer, 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. 2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı. 2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olarak atandı.

1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'ten itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan vekilliği görevini sürdürdü 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

6 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan T.C. Resmî Gazete atama kararı ile Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.





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