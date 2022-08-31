Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ziraat Bankası Kredi Hesaplama

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru şartı nedir? Ziraat iletişim bilgileri neler? Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye'deki faaliyet gösteren altı kamu bankasından biridir. Ziraat Bankası kredi başvurusu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen detayların cevabı haberimizde...

Ziraat Bankası Kredi Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankasından kredi başvuru işlemi için bankanın şubesinde giderek başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel. ziraatbank.com.tr adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile başvurabilirsiniz. Karşınıza çıkan ekranda parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Şartları Nelerdir?

18 yaşını doldurmuş olmanız.

Kredi ödemelerinizin genel olarak zamanında ve eksiksiz olması

Gelirinizi resmi olarak belgeleyebiliyor olmanız.

İpotek verecekseniz eşinizin rızasını yazılı olarak bankaya vermeniz gerekmekte.

Ziraat Bankası Kredi Borcumu Nasıl Öğrenebilirim?

Ziraat bankası kredi borcunu öğrenmeniz artık çok kolay. Bunun için yapmanız gereken tek şey, talep ettiğiniz işlemi yazarak 4747'ye SMS göndermek. Bu şekilde borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası İletişim Bilgileri

Ziraat Bankası 444 00 00- 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi ile bankacılık işlemlerinizi 7 gün 2​4 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz. .