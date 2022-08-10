Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir, Nerelidir? Yıldız Çağrı Atiksoy ’un Yer Aldığı Dizi ve Filmler Neler?
Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hangi dizide oynuyor? Yıldız Çağrı Atiksoy hangi dizilerde oynadı? Malhun Hatun karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’da, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin eşi olan Malhun Hatun karakteri merak edilmekte. Malhun karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy arama motorunda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.
2022-08-10 11:54:45
Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir, Nerelidir?
Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka dünyaya geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy 1,76 metre boyunda, 58 kilo ve koç burcudur. Güzel oyuncu lise eğitiminin ardından İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Yıldız Çağrı Atiksoy, ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Oyunculuk deneyimini 2004 yılında ekrana gelen Büyük Buluşma adlı dizi ile yaşadı. Yıldız Çağrı Atiksoy ‘un 2008 Yılında yayımlanan Kayıp Prenses ve Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Son zamanların sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine can veriyor.
Yıldız Çağrı Atiksoy 'un Yer Aldığı Dizi ve Filmler
- Kuruluş Osman (Malhun Hatun, ATV, Bozdağ Film, 2021),
- Şampiyon (Suna, Trt1, 2019),
- Savaşçı (Aslı Özkaynak, Fox, Limon Film),
- Evli ve Öfkeli,
- Yedi Güzel Adam (Trt1),
- Görüş Günü Kadınları,
- Öyle Bir Geçer Zaman ki (Kanal D),
- Bahar Dalları,
- Kayıp Prenses 2008-2009
- Gazi,
- Yersiz Yurtsuz,
- Ah İstanbul Yağmurdan Sonra,
- Aşk Oyunu,
- Büyük Buluşma
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