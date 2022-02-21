Yeni Simpsons kehaneti nedir? Simpsons Bill Gates kehaneti nedir? Bu sefer tedirgin etti!

Bunca zamandır birçok komplo teorisini dizi içerisinde verdiği mesaj ile dünyaya aktaran Simpsons'ların yeni Bill Gates kehaneti dikkatleri çekti. Yeni Simpsons kehaneti nedir? Simpsons Bill Gates kehaneti nedir?

Microsoft'un kurucularından ünlü iş insanı Bill Gates, birkaç haftadır yaptığı 'pandemi' açıklamaları ile gündeme oturdu. Yeni bir salgınla karşılaşabileceğini söyleyen Gates, yeni pandemiye hazırlanmak hiçte pahalı birşey değil diyerek tepki toplamıştı. "Önümüzdeki salgın, Çiçek salgını" diyerek dikkatleri üzerine çeken Bill Gates, bu sefer de ünlü Simpsons dizisindeki bir sahne sebebi ile gündem oldu.

'KÜRESEL ISINMAYA DESTEK VERDİĞİ GÖRÜLÜYOR'

Ünlü iş insanı Gates'in küresel ısınma ve tersine çevirmek için çalışma yürüttüğünü herkes biliyordu. Fakat Gates'in bu projesi birçok kişi tarafından imkansız olarak görülüyordu. Gates'in dünya gündeminde ilk sıralarda olduğu dönemde ortaya çıkan Simpsons sahnesi ise gündem oldu. Dünya ile ilgili kehanetleri tutturmasıyla bilinen Simpsons dizinin bir bölümünde, Bill Gates'e benzeyen iş insanı Bay Burns, Güneş ışınlarını durdurmayı başardı. Dizide gösterilen sahneye göre küresel ısınma hakkında araştırma ve girişimleri bulunan Gates'in böyle bir iddia ile karşı karşıya kalması birçok kişi tarafından akıllarda soru işareti bıraktı. Şimdi ise Simpsons'ın bu kehanetinin tutup tutmayacağını görmek için geri sayım başladı. .