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Yazımı En Çok Karıştırılan Kelimeler Neler? Birkaç Nasıl Yazılır TDK

Türkçede yanlış yazılan, söylenen, kullanılan kelimeler nelerdir? Yanlış yazıların sözcüklerin doğrusu nedir? Yazımı karıştırılan sözcükler hangileri? TDK bir kaç nasıl yazılır? Günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerin çoğunun yanlış telaffuz edildiğini biliyor muydunuz? Gündelik hayatımızda en çok kullandığımız kelimelerin doğru yazılışı hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

3 Saat Önce
2022-09-03 11:11:48
Yazımı En Çok Karıştırılan Kelimeler Neler? Birkaç Nasıl Yazılır TDK

Bir kaç Yazımı TDK?

Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden birkaç yazımı ne? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birkaç kelimesinin anlamı “çok olmayan, az sayıda olan” olarak belirtilmekte. Birkaç kelimesinin doğru yazımı 'birkaç' şeklinde birleşik olmasıdır. 'Bir kaç' şeklindeki kullanım yanlış bir kullanım olarak belirtilmekte.

TDK En Çok Karıştırılan Kelimeler Neler?

  • yalnış (yanlış) - yanlış (doğru)
  • arkaplan (yanlış) – arka plan (doğru)
  • haftasonu (yanlış) – hafta sonu (doğru)
  • mahsül (yanlış) – mahsul (doğru)
  • herkez (yanlış) - herkes (doğru)
  • gökbilim (yanlış) – gök bilim (doğru)
  • kamu oyu (yanlış) – kamuoyu (doğru)
  • gardolap (yanlış) – gardırop (doğru)
  • işbirliği (yanlış) – iş birliği (doğru)
  • aç gözlü (yanlış) – açgözlü (doğru)
  • farketmek (yanlış) – fark etmek (doğru)
  • kirbit(Yanlış)-kibrit(doğru)
  • eşki(yanlış)-ekşi(doğru)
  • assubay(yanlış)- astsubay(doğru)
  • aşofman – eşofman(doğru)
  • Azerbeycan(yanlış)- Azerbaycan(doğru)
  • ataç(yanlış)- ataş(doğru)
  • askari(yanlış)-asgari(doğru)
  • anfi(yanlış)- amfi(doğru)
  • anotomi(yanlış)- anatomi(doğru)
  • asvalt(yanlış)- asfalt(doğru)
  • döküman(yanlış)- doküman(doğru)
  • entellektüel(yanlış)- entelektüel(doğru)
  • espiri(yanlış)- espri(doğru)
  • harfiyat(yanlış)- hafriyat(doğru)
  • herkez(yanlış)-herkes(doğru)
  • izalasyon(yanlış)-izolasyon(doğru)
  • kaysı(yanlış)- kayısı(doğru)
  • komidin(yanlış)- komodin(doğru)
  • manüpülasyon(yanlış)- manipülasyon(doğru)
  • penbe(yanlış)- pembe(doğru)
  • ropörtaj(yanlış)- röportaj(doğru)
  • yövmiye(yanlış)- yevmiye(doğru)

Yazımı Karıştırılan Ayrı ya da Bitişik Yazılan Sözcükler

Yanlış

Doğru

Yurtiçi

Yurt içi

Çevrimiçi

Çevrim içi

Öte beri

Öteberi

Ardısıra

Ardı sıra

Aklısıra

Aklı sıra

Fizik ötesi

Fizikötesi

Kitap evi

Kitabevi

Huzur evi

Huzurevi

Polis evi

Polisevi

Dağevi

Dağ evi

Can kurtaran

Cankurtaran

Çalarsaat

Çalar saat

Akar yakıt

Akaryakıt

Vurdum duymaz

Vurdumduymaz

Koşaradım

Koşar adım

Okur yazar

Okuryazar

Miras yedi

Mirasyedi

Bir kaç

Birkaç

Hiç bir

Hiçbir

Biran

Bir an

Herbir

Her bir

Bir çok

Birçok

Herhangibir

Herhangi bir

Herşey

Her şey

Bir takım

Birtakım (herhangi anlamında)

Birtakım

Bir takım (sayı anlamında)

Pekçok

Pek çok

Hiçbirşey

Hiçbir şey

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