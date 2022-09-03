Yazımı En Çok Karıştırılan Kelimeler Neler? Birkaç Nasıl Yazılır TDK
Türkçede yanlış yazılan, söylenen, kullanılan kelimeler nelerdir? Yanlış yazıların sözcüklerin doğrusu nedir? Yazımı karıştırılan sözcükler hangileri? TDK bir kaç nasıl yazılır? Günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerin çoğunun yanlış telaffuz edildiğini biliyor muydunuz? Gündelik hayatımızda en çok kullandığımız kelimelerin doğru yazılışı hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
2022-09-03 11:11:48
Bir kaç Yazımı TDK?
Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden birkaç yazımı ne? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birkaç kelimesinin anlamı “çok olmayan, az sayıda olan” olarak belirtilmekte. Birkaç kelimesinin doğru yazımı 'birkaç' şeklinde birleşik olmasıdır. 'Bir kaç' şeklindeki kullanım yanlış bir kullanım olarak belirtilmekte.
TDK En Çok Karıştırılan Kelimeler Neler?
- yalnış (yanlış) - yanlış (doğru)
- arkaplan (yanlış) – arka plan (doğru)
- haftasonu (yanlış) – hafta sonu (doğru)
- mahsül (yanlış) – mahsul (doğru)
- herkez (yanlış) - herkes (doğru)
- gökbilim (yanlış) – gök bilim (doğru)
- kamu oyu (yanlış) – kamuoyu (doğru)
- gardolap (yanlış) – gardırop (doğru)
- işbirliği (yanlış) – iş birliği (doğru)
- aç gözlü (yanlış) – açgözlü (doğru)
- farketmek (yanlış) – fark etmek (doğru)
- kirbit(Yanlış)-kibrit(doğru)
- eşki(yanlış)-ekşi(doğru)
- assubay(yanlış)- astsubay(doğru)
- aşofman – eşofman(doğru)
- Azerbeycan(yanlış)- Azerbaycan(doğru)
- ataç(yanlış)- ataş(doğru)
- askari(yanlış)-asgari(doğru)
- anfi(yanlış)- amfi(doğru)
- anotomi(yanlış)- anatomi(doğru)
- asvalt(yanlış)- asfalt(doğru)
- döküman(yanlış)- doküman(doğru)
- entellektüel(yanlış)- entelektüel(doğru)
- espiri(yanlış)- espri(doğru)
- harfiyat(yanlış)- hafriyat(doğru)
- herkez(yanlış)-herkes(doğru)
- izalasyon(yanlış)-izolasyon(doğru)
- kaysı(yanlış)- kayısı(doğru)
- komidin(yanlış)- komodin(doğru)
- manüpülasyon(yanlış)- manipülasyon(doğru)
- penbe(yanlış)- pembe(doğru)
- ropörtaj(yanlış)- röportaj(doğru)
- yövmiye(yanlış)- yevmiye(doğru)
Yazımı Karıştırılan Ayrı ya da Bitişik Yazılan Sözcükler
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Yanlış
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Doğru
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Yurtiçi
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Yurt içi
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Çevrimiçi
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Çevrim içi
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Öte beri
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Öteberi
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Ardısıra
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Ardı sıra
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Aklısıra
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Aklı sıra
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Fizik ötesi
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Fizikötesi
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Kitap evi
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Kitabevi
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Huzur evi
|
Huzurevi
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Polis evi
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Polisevi
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Dağevi
|
Dağ evi
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Can kurtaran
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Cankurtaran
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Çalarsaat
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Çalar saat
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Akar yakıt
|
Akaryakıt
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Vurdum duymaz
|
Vurdumduymaz
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Koşaradım
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Koşar adım
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Okur yazar
|
Okuryazar
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Miras yedi
|
Mirasyedi
|
Bir kaç
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Birkaç
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Hiç bir
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Hiçbir
|
Biran
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Bir an
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Herbir
|
Her bir
|
Bir çok
|
Birçok
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Herhangibir
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Herhangi bir
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Herşey
|
Her şey
|
Bir takım
|
Birtakım (herhangi anlamında)
|
Birtakım
|
Bir takım (sayı anlamında)
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Pekçok
|
Pek çok
|
Hiçbirşey
|
Hiçbir şey
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