Yazımı En Çok Karıştırılan Kelimeler Neler? Birkaç Nasıl Yazılır TDK

Türkçede yanlış yazılan, söylenen, kullanılan kelimeler nelerdir? Yanlış yazıların sözcüklerin doğrusu nedir? Yazımı karıştırılan sözcükler hangileri? TDK bir kaç nasıl yazılır? Günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerin çoğunun yanlış telaffuz edildiğini biliyor muydunuz? Gündelik hayatımızda en çok kullandığımız kelimelerin doğru yazılışı hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

Bir kaç Yazımı TDK?

Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden birkaç yazımı ne? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birkaç kelimesinin anlamı “çok olmayan, az sayıda olan” olarak belirtilmekte. Birkaç kelimesinin doğru yazımı 'birkaç' şeklinde birleşik olmasıdır. 'Bir kaç' şeklindeki kullanım yanlış bir kullanım olarak belirtilmekte.

TDK En Çok Karıştırılan Kelimeler Neler?

yalnış (yanlış) - yanlış (doğru)

arkaplan (yanlış) – arka plan (doğru)

haftasonu (yanlış) – hafta sonu (doğru)

mahsül (yanlış) – mahsul (doğru)

herkez (yanlış) - herkes (doğru)

gökbilim (yanlış) – gök bilim (doğru)

kamu oyu (yanlış) – kamuoyu (doğru)

gardolap (yanlış) – gardırop (doğru)

işbirliği (yanlış) – iş birliği (doğru)

aç gözlü (yanlış) – açgözlü (doğru)

farketmek (yanlış) – fark etmek (doğru)

kirbit(Yanlış)-kibrit(doğru)

eşki(yanlış)-ekşi(doğru)

assubay(yanlış)- astsubay(doğru)

aşofman – eşofman(doğru)

Azerbeycan(yanlış)- Azerbaycan(doğru)

ataç(yanlış)- ataş(doğru)

askari(yanlış)-asgari(doğru)

anfi(yanlış)- amfi(doğru)

anotomi(yanlış)- anatomi(doğru)

asvalt(yanlış)- asfalt(doğru)

döküman(yanlış)- doküman(doğru)

entellektüel(yanlış)- entelektüel(doğru)

espiri(yanlış)- espri(doğru)

harfiyat(yanlış)- hafriyat(doğru)

herkez(yanlış)-herkes(doğru)

izalasyon(yanlış)-izolasyon(doğru)

kaysı(yanlış)- kayısı(doğru)

komidin(yanlış)- komodin(doğru)

manüpülasyon(yanlış)- manipülasyon(doğru)

penbe(yanlış)- pembe(doğru)

ropörtaj(yanlış)- röportaj(doğru)

yövmiye(yanlış)- yevmiye(doğru)

Yazımı Karıştırılan Ayrı ya da Bitişik Yazılan Sözcükler

Yanlış Doğru Yurtiçi Yurt içi Çevrimiçi Çevrim içi Öte beri Öteberi Ardısıra Ardı sıra Aklısıra Aklı sıra Fizik ötesi Fizikötesi Kitap evi Kitabevi Huzur evi Huzurevi Polis evi Polisevi Dağevi Dağ evi Can kurtaran Cankurtaran Çalarsaat Çalar saat Akar yakıt Akaryakıt Vurdum duymaz Vurdumduymaz Koşaradım Koşar adım Okur yazar Okuryazar Miras yedi Mirasyedi Bir kaç Birkaç Hiç bir Hiçbir Biran Bir an Herbir Her bir Bir çok Birçok Herhangibir Herhangi bir Herşey Her şey Bir takım Birtakım (herhangi anlamında) Birtakım Bir takım (sayı anlamında) Pekçok Pek çok Hiçbirşey Hiçbir şey

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