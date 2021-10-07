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Yargıtay’dan milyonlarca emekliyi İlgilendiren kritik maaş kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi.

3 Saat Önce
2021-10-07 09:01:05
Yargıtay’dan milyonlarca emekliyi İlgilendiren kritik maaş kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi. Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtildi. İçtihat niteliği taşıyan Kurul kararı çektiği tüketici kredisini ödeyemeyen bir emeklinin maaşının dörtte birine bloke konulmasının iptali için açtığı dava üzerine verildi. Örnek YHGK kararı ışığında, bankalar, emekli maaşlarına ödenmeyen kredi taksitleri nedeniyle bloke koyamayacaklar.

Yargıtay kararına göre İzmir'de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Kredi taksitleri ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, Emekli Maaşı hesabının dörtte birine Bloke koydu. Davacı emekli ise bankaya karşı dava açtı.
İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014'de davacı emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas ve mahsup yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca da emekli maaşının haczedilemeyeceği gerekçeleriyle davayı kabul etti. Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun davalı bankadan alınarak, davacı emekliye verilmesine karar verildi.

MAHKEME DİRENDİ

Temyizde mahkeme kararı bozuldu. Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya YHGK'na taşındı. Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı. İkinci görüşmede tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki direnme kararı hukuka uygun görülerek, oy çokluğu ile onandı.

Kaynak: Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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