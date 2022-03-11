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Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'a girişleri yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a TIR ve kamyon girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yerlikaya ayrıca, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

2 Saat Önce
2022-03-11 08:01:25
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'a girişleri yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."

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TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı. .

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