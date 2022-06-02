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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri arıza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

2 Saat Önce
2022-06-02 10:18:04
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri arıza nedeniyle yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan hattı kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kalırken vatandaşlara tren ve istasyonları boşaltmaları uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlar, uyarıların geç yapıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. İstasyonlardan çıkan yüzlerce kişi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. .

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