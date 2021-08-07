Uğur Aktaş kimdir? Uğur Aktaş nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi karatede temsil eden Uğur Aktaş rakibini 11-3 yenerek bronz madalyayı garantiledi ve yarı finale yükseldi. Uğur Aktaş daha önce yapmış olduğu açıklamalarda Tokyo 2020'den altın madalya ile dönmeyi hedeflediğini açıklamıştı. İşte Uğur Aktaş'ın hayatı ve biyografisi.

Uğur Aktaş kimdir? Uğur Aktaş nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi karatede temsil eden Uğur Aktaş rakibini 11-3 yenerek bronz madalyayı garantiledi ve yarı finale yükseldi. Uğur Aktaş daha önce yapmış olduğu açıklamalarda Tokyo 2020'den altın madalya ile dönmeyi hedeflediğini açıklamıştı. İşte Uğur Aktaş'ın hayatı ve biyografisi.

Uğur Aktaş kimdir?

Uğur Aktaş 10 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Tokyo'da kumite +75 kiloda yarışan Uğur Aktaş madalyayı garantiledi.

Uğur Aktaş İstanbul'da doğmuştur.

Milli karate sporcusu Uğur Aktaş 26 yaşındadır.

Başarılı sporcu aynı zamanda elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezundur.

Uğur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK üyesidir.

Toplamda 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya sahibidir.

Milli kareteci Uğur Aktaş 2018 yılında vermiş olduğu bir ropörtajda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye karatede ilk altın madalyayı getirmek istediğini söylemişti. Aktaş kendisi ile ilgili şunları söylemişti: "Küçük yaşlarda enerjisi yüksek bir çocuktum. Ailem ve yakın arkadaşlarım sürekli beni zapt etmeye çalışırdı. Annem, ben 10 yaşındayken babama 'Şu çocuğu bir spora yazdıralım, enerjisini atsın. Sürekli bir yerlerini incitiyor, kırıyor.' dedi. Babam da beni evimizin yakınında bir tesise götürdü ve karateye yazdırdı. Tek başına yetenek hiçbir zaman yeterli değil. Yetenek, çalışma ve zihinle birleştiği zaman bir anlam ifade ediyor. Ben gerçekten içten çalışıyorum. Hedefim kesinlikle olimpiyat şampiyonluğu. Karatede ülkemize olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandırmak istiyorum. Elbette orada benden önce çıkıp kazanan arkadaşlarımız da olabilir. Benim kategorimde yarışan ve iyi mücadeleler sergileyen arkadaşlarım da var. Herkesin isteği olimpiyatlarda yarışabilmek, ülkemizin bayrağını orada dalgalandırabilmek. Benim de en büyük hedefim o. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah bize nasip olur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.