Uçurtma Avcısı Kitabı Konusu Ne? Yazarı Kim?

Uçurtma avcısı kitabı konusu ne? Uçurtma Avcısı yazarı kim? Afganistan doğumlu Amerikalı yazar Khaled Hosseini'nin ilk romanı olan Uçurtma Avcısı, dostluk, arkadaşlık, sevgi, ihanet, barış temaları mevcuttur. Uçurtma Avcısı kitabı 2003 yılında yayımlanmış ve bir Afgan tarafından İngilizce yazılmış ilk roman olarak bilinmektedir.

Uçurtma Avcısı Kitabı Konusu Nedir?

Uçurtma Avcısı kitabında, Sovyetler işgali sırasında Emir ve babası ülkesi olan Afganistan'ı terk edip California'ya giderler. Emir böylelikle geçmişinden kaçtığını düşünür. Fakat her şeye rağmen arkasında bıraktığı yakın arkadaşı Hasan'ın hatırasından kopamaz. Uçurtma Avcısı arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedeline ilişkin bir roman türü olarak karşımıza çıkmakta.

Uçurtma Avcısı Hangi Dönemi Anlatıyor?

En çok satan kitaplar arasında yer alan, edebiyat uyarlaması olan 'Uçurtma Avcısı', 1990'ların işgal altındaki Afganistan'ından bir yaşam öyküsünü özümsemekte.

Uçurtma Avcısı Ne Kadar Sattı?

Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş kitapları Amerika'da 10 milyondan fazla, dünya çapında ise 38 milyon satış yaparak en çok satan romanlar arasında yer aldı.

Aldığı Ödüller

Uluslararası çoksatar listesi

8 milyonu aşkın kişi tarafından okunmuş olan Uçurtma Avcısı, hem 2006 hem de 2007'de Penguin/Orange Readers's Group Ödülü'nü kazandı.

The New York Times'ın en çok satanlar kitaplar listesinde bir numaraya kadar yükselmiştir.

Karakterler