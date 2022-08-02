TV'de bugün ne var? 2 Ağustos Salı günü hangi diziler var? Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

2 Ağustos 2022 Salı gününü televizyon karşısında geçirecek olanlar bugün hangi dizi, film ve yarışma programlarının kanallarda olacağını merakla araştırıyor. Bugün Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Baba Yadigarı,Gül Masalı, Vizontele, Senden Daha Güzel, MasterChef Türkiye ve Balkan Ninnisi programları ekrana gelecek. İşte 2 Ağustos, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Ağustos Salı günü TV yayınını araştırmaya başladı. Bugün kanallarda neler var sorusuna cevap ararken birçok izleyici takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam saatlerinde reytingleri alt üst eden birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, gişe rekorları kıran filmler de izleyiciyle buluşuyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Sen Anlat Karadeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

23:00 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

01:25 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

03:50 Gül Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

22:45 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)

01:30 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)

03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Annem Bir Dinazor (Yabancı Sinema)

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Baba Yadigarı (Yerli Sinema)

22:45 Baba Yadigarı (Yerli Sinema)

01:30 Muhbir-Snitch (Yabancı Sinema)

03:45 Magazin D Yaz

04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

23:30 Gizli Saklı

02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Şef Akademi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Vizontele (Yerli Sinema)

22:30 Vizontele (Yerli Sinema)

00:30 Ah Nerede?

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:15 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 7 Numara

08:30 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:50 Mükemmel Eşleşme

03:10 Bir Aş Hikayesi

03:30 Gönül Dağı