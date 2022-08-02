TV'de bugün ne var? 2 Ağustos Salı günü hangi diziler var? Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı
2 Ağustos 2022 Salı gününü televizyon karşısında geçirecek olanlar bugün hangi dizi, film ve yarışma programlarının kanallarda olacağını merakla araştırıyor. Bugün Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Baba Yadigarı,Gül Masalı, Vizontele, Senden Daha Güzel, MasterChef Türkiye ve Balkan Ninnisi programları ekrana gelecek. İşte 2 Ağustos, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...
2022-08-02 12:54:34
Televizyon izleyicileri 2 Ağustos Salı günü TV yayınını araştırmaya başladı. Bugün kanallarda neler var sorusuna cevap ararken birçok izleyici takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam saatlerinde reytingleri alt üst eden birçok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, gişe rekorları kıran filmler de izleyiciyle buluşuyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Sen Anlat Karadeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
23:00 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)
01:25 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)
03:50 Gül Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
22:45 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)
01:30 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Annem Bir Dinazor (Yabancı Sinema)
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Baba Yadigarı (Yerli Sinema)
22:45 Baba Yadigarı (Yerli Sinema)
01:30 Muhbir-Snitch (Yabancı Sinema)
03:45 Magazin D Yaz
04:15 Bodrum Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
23:30 Gizli Saklı
02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Şef Akademi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Vizontele (Yerli Sinema)
22:30 Vizontele (Yerli Sinema)
00:30 Ah Nerede?
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:15 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 7 Numara
08:30 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
23:50 Mükemmel Eşleşme
03:10 Bir Aş Hikayesi
03:30 Gönül Dağı
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