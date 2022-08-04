Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine Direkt Bağlantı; Ülkemizde en çok tercih edilen GSM operatörleri listesinin başında yer alan Türk Telekom; Müşteri hizmetleri hizmeti ile abonelerine, müşteri temsilcileriyle bağlantı kurma ve hatlarıyla ilgili tüm konularda sorularına cevap bulma şansı veriyor.

Türk Telekom aboneleri akıllı cihazlarından 444 1 444'ü arayarak müşteri hizmetlerine ulaşabilmektedir. Ancak müşteri hizmetlerine erişen aboneler; otomatik yönlendirme ile karşılaşır ve müşteri temsilcisine ulaşana kadar birçok tuşa basmak zorundadır. Bu durum Türk Telekom kullanıcılarının telefonda dakikalar geçirmesine ve zaman kaybetmesine sebep oluyor.

Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine nasıl bağlanılır?

Türk Telekom müşteri hizmetlerine bağlanmak için bireysel müşterilerin 444 1 444, kurumsal müşterilerin 444 5 444'ü aramaları gerekmektedir. Dilerseniz Türk Telekom müşteri hizmetlerine 9333 numaralı telefonu arayarak da bağlanmak mümkündür.

Türk Telekom müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır diye soruyorsanız işte yöntemler

1.YÖNTEM:

Telefonunuzdan 9333 ya da 444 1 444'ü tuşlayın.

Ardından robot yönlendirme sesini duyduğunuzda 2'yi tuşlayın.

Daha sonra 1 e basın.

Son olarak da 0' ı tuşlayın. 2.YÖNTEM: Akıllı cihazınızdan 9333 ya da 444 1 444'ü tuşlayın.

Ardından yönlendirme sesini duyduğunuzda 6'ya basın.

Son olarak da 0'ı tuşlayın. 3.YÖNTEM: Telefonunuzdan 444 1 444'ü tuşlayın. Otomatik robot yönlendirme sesini duyduğunuzda 1'e tuşlayın.

Daha sonra sırasıyla 1-3- 1-4 rakamlarını tuşlayın.

4.YÖNTEM:

Telefonunuzdan 444 1 444'ü tuşlayın.

Otomatik yönlendirme sesini duyduğunuzda önce 1'e sonrasında da 3'e basın.

Son olarak da 0 rakamını tuşlayın.

5.YÖNTEM: