Türk Halk Ozanı Aşık Veysel’in Hayatı Nedir? Aşık Veysel’in Eserleri Neler?

Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir, nerelidir? Aşık Veysel’in eserleri neler? Ünlü ozan Aşık Veysel ne zaman öldü? Güzelliğin On Para Etmez eseri kime ait? Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel’in hayatına haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Aşık Veysel Şatıroğlu Kimdir?

Aşık geleneğinin son büyük temsilcisi olan Âşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas Vilayeti ‘nin Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Ünlü Ozan'ın Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Aşık Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Aşık Veysel'e babası oyalanması için bağlama aldı. Bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. Ardından kendi eserlerini çaldı. Aşık Veysel 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı. Bununla birlikte ünü de tüm Türkiye'ye yayıldı. Birçok eserleri olan Aşık Veysel 1973 yılında akciğer kanseri sonucu vefat etti.

Aşık Veysel'in Eserleri