2010 yılında hayatımıza giren Türkiye'nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitesi Trendyol birçok kişi tarafından araştırılıyor. 12 yıllık bir geçmişe sahip olan marka bir başarı hikayesi olarak anılırken, CEO'luk görevine devam eden ve Türkiye'nin önemli girişimcileri arasında yer alan kurucusunun da kim olduğu merak ediliyor. Peki, Trendyol kurucusu kimdir?

2010 yılında Demet Mutlu tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen online alışveriş platformu Trendyol, 2018 yılında dünyanın en ünlü Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba'ya satıldı. 1 milyar 78 milyon dolar karşılığında satılan şirketin kurucusu Demet Mutlu CEO'luk görevine devam ediyor.

Trendyol'un ilk adımları Demet Mutlu'nun İstanbul Bebek'teki evinin salonlarında atıldı. Demet Mutlu, üç metrelik masa etrafında dönen işine yaklaşık 2 ay sonra küçük bir daireye taşıyarak devam etti. İşi büyüten Mutlu, çalışma alanını ofise dönüştürdü ve daha sonra Trendyol adında 300 bin dolar sermayeli özel bir alışveriş platformu kurdu.

2010 yılında hayatımıza hızlıca giren platformu kurarken hayallerinin peşinden gitmekten hiç vazgeçmeyen Demet Mutlu, istediğini elde ederken aslında hiç birşeyin çok kolay olmadığını da gördü. Ama her ne sorun çıkarsa çıksın hiç vazgeçmeyen Mutlu, bugün milyonlarca aktif kullanıcısı olan dev bir platformu ortaya çıkardı.

Trendyol şirketi, 2010 yılından itibaren kendi tedarik ettiği ürünlerin yanı sıra 45 bin KOBİ iş ortaklığına da imza attı. ve açık pazar sistemine dönüştü. Şirketin yüzde 86.5'lik hissesi, 2018 yılında Çin merkezli Alibaba'ya satılırken kalan yüzde 6.96'lık hissesiyle Demet Mutlu' şirketin CEO'luk görevini sürdürmeye devam etti. Şirket hissesinin yüzde 5.55'lik kısmı Demet Mutlu'nun eşi Evren Üçok'a aitken yüzde 0.78'inin Begüm Tekin'e, yüzde 0.21'i ise Zeki Güçlü Kaya'ya ait olarak kaldı.

Trendyol kurucusu kimdir?

Demet Mutlu, 22 Ağustos 1981 yılında ABD'nin New York eyaletinde dünyaya gözlerini açtı. Lise eğitimini İtalya'da tamamladı ve daha sonra New York Üniversitesi Ekonomi bölümüne geçti. Bölümünü birincilikle tamamlayan Mutlu, Harvard'a geçerek orada Master Of Business Administration'a adını yazdırdı. Eğitimin ikinci yılında, kendi işini kurmak istediğini anlayan Mutlu, Harvard'ı bıraktı ve Türkiye'ye geldi.

İstanbul Bebek'te bulunan evinin salonunu ofis olarak kullanan Mutlu, işleri iyice büyütünce 300 bin dolar sermaye ile Trendyol marka adını alarak şirketinin kuruluşunu yaptı. Kurduğu e-Ticaret platformunun ilk 16 ayda değerini 150 milyon dolara ulaştırdı. Trendyol'a yatırım yapan Mynet'in kurucusu Emre Kurttepeli ile birlikte e-ticaret sektöründe adı çok fazla duyulan Sidar Şahin ile ortak oldu.

Fortune'un en çok gelecek vaad eden kadın girişimcileri arasında ismini yazdırırken 2013 yılında Ekonomist dergisi tarafından yılın kadın girişimcisi seçilmeyi başardı. 2011'de WEF tarafından küresel şekillendirici olarak seçilen Demet Mutlu, bu topluluğun Türkiye ayağının kurucu üyelerinden biri olarak görev almaya başladı. 2012 yılında Davos'a katılan ve 2016'da da Dünya Ekonomik Forumu tarafından genç küresel lider olarak seçilen Mutlu, aynı zamanda Business of Fashion'ın moda dünyasının en etkili 500 listesine iki kez girmeyi başardı.

Demet Mutlu, Finans uzmanı Evren Üçok ile evli.