Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullandı? Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Şeyma Subaşı tutuklanacak mı, ceza alır mı?

Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullandı? Şeyma Subaşı tutuklanacak mı? Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu kez uyuşturucu madde çekerken görüntülendi. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine uzattığı uyuşturucu maddeyi kullanan Şeyma Subaşı'nın görüntüleri çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullandı? Şeyma Subaşı tutuklanacak mı? Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte olmaya başlayan Şeyma Subaşı'ndan gelen görüntüler herkesi şaşırttı. Kapalı bir mekanda herkesin gözü ününde uyuşturucu kullanırken görüntülenen Şeyma Subaşı'ndan konuya dair açıklama henüz gelmedi. Şeyma Subaşı'nın adı sık sık uyuşturucu kullanma iddiası ile gündeme geliyordu ancak Subaşı iddiaları reddediyordu.

Şeyma Subaşı'nın adı sık sık uyuşturucu madde kullanmak ile anılıyordu. Bu iddiaları reddeden Subaşı son görüntüsü ile herkesi şaşırttı. Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışmıştı. Mohammed Alsaloussi ile yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın bir partide çekilen görüntüsünde uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.

Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullandı?

Özel bir partide görüntülen Şeyma Subaşı ve sevgilisi ilerleyen dakikalarda uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Sürekli olarak uyuşturucu madde kulladığı iddialarını reddeden Şeyma Subaşı'nın son görüntüsü ile yakayı ele verdi.

Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor?

Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti. Partide bulunan başka bir davetli tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu Subaşı'ya Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi verdiği görüldü.

Şeyma Subaşı ceza alır mı?

Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde alan ya da satan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer uyuşturucu madde kamuya ait açık ve toplu kullanım alanlarında yakalanmışsa cezada bazı değişimler meydana gelmektedir. Eğitim ve spor tesislerinin hastane, okul ya da ibadethanelerin sınırına 200 metre yakınında bulunuyorsa ceza 1,5 kat artmaktadır.