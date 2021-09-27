Selda Bağcan Minnet Eylemem türküsünün sözleri
Seslendirdiği türküler ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş Minnet Eylemem türküsüyle oldukça popülerdir. Birçok kişi Minnet Eylemem türküsünün sözlerini araştırmaktadır. Peki Selda Bağcan Minnet Eylemem türküsünün sözleri nedir?
2021-09-27 23:52:20
Seslendirdiği türküler ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş Minnet Eylemem türküsüyle oldukça popülerdir. Birçok kişi Minnet Eylemem türküsünün sözlerini araştırmaktadır. Peki Selda Bağcan Minnet Eylemem türküsünün sözleri nedir?
1948 doğumlu Selda Bağcan 50 yılı aşan sanat hayatına birçok plak, albüm ve türkü sığdırmıştır. Bu şarkılardan biride Minnet Eylemem'dir. İşte Minnet Eylemem türküsünün sözleri…
Selda Bağcan Minnet Eylemem türküsünün sözleri
Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-ı Müstakim üzre gözetirim rahimi
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem
Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına
Bugün buldum bugün yerim, Hak kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem
Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem
Oy Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken
Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken
Cümlenin rızkını veren ol gani seddar iken
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem
Selda Bağcan'ın hayat hikayesi
Selda Bağcan 1948 yılında Muğla'da öğretmen bir anne ve veteriner bir babanın kızı olarak dünyaya gözlerini açmıştır. Öğrenimini Ankara'da Fizik Mühendisliğin'de tamamlayan Selda Bağcan, henüz üniversitedeyken müzikle ilgilenmeye başladı. O dönem Erkan Özerman sayesinde çıkardığı 45'lik plak ile oldukça popüler oldu ve profesyonel olarak sanat kariyerine başladı. Daha çok protest tarzında türküler seslendiren Selda Bağcan, özellikle bu türküleri kendi yorumuyla seslendirmesi ile bilinir. Birçok ulusal ve uluslararası festivale katılan Selda Bağcan, oldukça popülerdir. 80 darbesinden sonra yaklaşık yedi yıl boyunca pasaport verilmeyen Selda Bağcan, belli bir dönem de hapishanede kalmıştır.
Yaptığı türküler ile oldukça popüler olan Selda Bağcan, Times dergisi tarafından “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alarak dünya çapında da tanınır oldu.
Selda Bağcan'ın 45'lik Plakları
1971 – Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle / Mapusanede Mermerden Direk
1971 – Tatlı Dillim Güler Yüzlüm / Mapusanelere Güneş Doğmuyor
1971 – Çemberimde Gül Oya / Toprak Olunca
1971 – Adaletin Bu Mu Dünya / Dane Dane Benleri
1971 – Seher Vakti / Uzun İnce Bir Yoldayım
1972 – Yalan Dünya / Kalenin Dibinde
1972 – Eyvah Gönül Sana Eyvah / Zalim Sevgililer Bu Sözüm Size
1973 – Bölemedim Felek İle Kozumu / Bülbül
1973 – Gesi Bağları / Altın Kafes
1974 – Nem Kaldı / Rabbim Neydim Ne Oldum
1974 – Aşkın Bir Ateş / O Günler
1974 – Anayasso / Bad-ı Sabah
1975 – Dostum Dostum / Yuh Yuh
1975 – Kaldı Kaldı Dünya / İzin İze Benzemiyor
1976 – Görüş Günü / Şaka Maka
1976 – Almanya Acı Vatan / Kıymayın Efendiler
1976 – Aldırma Gönül Aldırma / Suç Bizim
Selda Bağcan'ın albümleri:
1974 – Türkülerimiz 1 (yeniden yayımlanışı: 1995)
1975 – Türkülerimiz 2 (yeniden yayımlanışı: 1996)
1976 – Türkülerimiz 3 (yeniden yayımlanışı: 1998)
1977 – Türkülerimiz 4 (yeniden yayımlanışı: 1999)
1978 – Türkülerimiz 5 (yeniden yayımlanışı: 2001)
1979 – Türkülerimiz 6 (yeniden yayımlanışı: 2006)
1980 – Türkülerimiz 7
1982 – Türkülerimiz 8
1983 – Türkülerimiz 9
1985 – Türkülerimiz 10
1986 – Dost Merhaba
1987 – Yürüyorum Dikenlerin Üstünde
1988 – Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek
1989 – Felek Beni Adım Adım Kovaladı
1990 – Anadolu Konserleri: Müzikteki 20 Yılım (1 ve 2)
1992 – Ziller ve İpler – Akdeniz Şarkıları 1
1993 – Uğur'lar Olsun
1994 – Koçero (Ahmet Kaya ile birlikte)
1997 – Çifte Çiftetelli – Akdeniz Şarkıları 2
2002 – Ben Geldim
2004 – Denizlerin Dalgasıyım
2009 – Güvercinleri de Vururlar
2011 – Halkım
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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