Seslendirdiği türküler ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş Minnet Eylemem türküsüyle oldukça popülerdir. Birçok kişi Minnet Eylemem türküsünün sözlerini araştırmaktadır. Peki Selda Bağcan Minnet Eylemem türküsünün sözleri nedir?

Seslendirdiği türküler ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş Minnet Eylemem türküsüyle oldukça popülerdir. Birçok kişi Minnet Eylemem türküsünün sözlerini araştırmaktadır. Peki Selda Bağcan Minnet Eylemem türküsünün sözleri nedir?

1948 doğumlu Selda Bağcan 50 yılı aşan sanat hayatına birçok plak, albüm ve türkü sığdırmıştır. Bu şarkılardan biride Minnet Eylemem'dir. İşte Minnet Eylemem türküsünün sözleri…

Selda Bağcan Minnet Eylemem türküsünün sözleri

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem

Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem

Sırat-ı Müstakim üzre gözetirim rahimi

İblisin talim ettiği yola minnet eylemem

İblisin talim ettiği yola minnet eylemem

Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına

Bugün buldum bugün yerim, Hak kerimdir yarına

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına

Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem

Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem

Oy Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken

Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken

Cümlenin rızkını veren ol gani seddar iken

Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

Selda Bağcan'ın hayat hikayesi

Selda Bağcan 1948 yılında Muğla'da öğretmen bir anne ve veteriner bir babanın kızı olarak dünyaya gözlerini açmıştır. Öğrenimini Ankara'da Fizik Mühendisliğin'de tamamlayan Selda Bağcan, henüz üniversitedeyken müzikle ilgilenmeye başladı. O dönem Erkan Özerman sayesinde çıkardığı 45'lik plak ile oldukça popüler oldu ve profesyonel olarak sanat kariyerine başladı. Daha çok protest tarzında türküler seslendiren Selda Bağcan, özellikle bu türküleri kendi yorumuyla seslendirmesi ile bilinir. Birçok ulusal ve uluslararası festivale katılan Selda Bağcan, oldukça popülerdir. 80 darbesinden sonra yaklaşık yedi yıl boyunca pasaport verilmeyen Selda Bağcan, belli bir dönem de hapishanede kalmıştır.

Yaptığı türküler ile oldukça popüler olan Selda Bağcan, Times dergisi tarafından “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alarak dünya çapında da tanınır oldu.

Selda Bağcan'ın 45'lik Plakları

1971 – Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle / Mapusanede Mermerden Direk

1971 – Tatlı Dillim Güler Yüzlüm / Mapusanelere Güneş Doğmuyor

1971 – Çemberimde Gül Oya / Toprak Olunca

1971 – Adaletin Bu Mu Dünya / Dane Dane Benleri

1971 – Seher Vakti / Uzun İnce Bir Yoldayım

1972 – Yalan Dünya / Kalenin Dibinde

1972 – Eyvah Gönül Sana Eyvah / Zalim Sevgililer Bu Sözüm Size

1973 – Bölemedim Felek İle Kozumu / Bülbül

1973 – Gesi Bağları / Altın Kafes

1974 – Nem Kaldı / Rabbim Neydim Ne Oldum

1974 – Aşkın Bir Ateş / O Günler

1974 – Anayasso / Bad-ı Sabah

1975 – Dostum Dostum / Yuh Yuh

1975 – Kaldı Kaldı Dünya / İzin İze Benzemiyor

1976 – Görüş Günü / Şaka Maka

1976 – Almanya Acı Vatan / Kıymayın Efendiler

1976 – Aldırma Gönül Aldırma / Suç Bizim

Selda Bağcan'ın albümleri:

1974 – Türkülerimiz 1 (yeniden yayımlanışı: 1995)

1975 – Türkülerimiz 2 (yeniden yayımlanışı: 1996)

1976 – Türkülerimiz 3 (yeniden yayımlanışı: 1998)

1977 – Türkülerimiz 4 (yeniden yayımlanışı: 1999)

1978 – Türkülerimiz 5 (yeniden yayımlanışı: 2001)

1979 – Türkülerimiz 6 (yeniden yayımlanışı: 2006)

1980 – Türkülerimiz 7

1982 – Türkülerimiz 8

1983 – Türkülerimiz 9

1985 – Türkülerimiz 10

1986 – Dost Merhaba

1987 – Yürüyorum Dikenlerin Üstünde

1988 – Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek

1989 – Felek Beni Adım Adım Kovaladı

1990 – Anadolu Konserleri: Müzikteki 20 Yılım (1 ve 2)

1992 – Ziller ve İpler – Akdeniz Şarkıları 1

1993 – Uğur'lar Olsun

1994 – Koçero (Ahmet Kaya ile birlikte)

1997 – Çifte Çiftetelli – Akdeniz Şarkıları 2

2002 – Ben Geldim

2004 – Denizlerin Dalgasıyım

2009 – Güvercinleri de Vururlar

2011 – Halkım

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