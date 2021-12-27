Selçuk Geçer kimdir? Ekonomist Selçuk Geçer hakkında neden suç duyurusunda bulunuldu? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ekonomist Selçuk Geçer'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından ekonomist Selçuk Geçer'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Selçuk Geçer'in hayatı ve biyografisi...

Selçuk Geçer kimdir? Ekonomist Selçuk Geçer hakkında neden suç duyurusunda bulunuldu? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ekonomist Selçuk Geçer'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından ekonomist Selçuk Geçer'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Selçuk Geçer'in hayatı ve biyografisi...

Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında BDDK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun nedeni "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılık olduğu açıklandı.

Selçuk Geçer kimdir?

Selçuk Geçer ekonomisttir. Selçuk Geçer ekonomi gündemine dair yorumları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu.

Eskişehir'de lise eğitimini tamamlayan Selçuk Geçer, Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini kazandı ve bu bölümü bitirdi.

Selçuk Geçer Türkiye ekonomisi ve dünya eknomisine yönelik yorum ve analizleri ile oldukça fazla konuşulan bir isim.

Pek çok kanalda yer görev aldı ve ekonomi yorumculuğu yaptı.

2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Haber cisi ödülünü aldı.

Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevindeydi. 2012 yılında görevinden istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte.

Medya alanında da deneyime sahip olan Selçuk Geçer 3 Mayıs 2009 tarihinde evlendi. Selçuk Geçer 2 çocuk babasıdır.

BDDK Selçuk Geçer'in dahil olduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BDDK nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu.

Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.