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TIMETURK / GENEL / Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

3 Saat Önce
2021-08-14 09:14:40
Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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