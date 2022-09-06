Şekerpare Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?
Pratik şekerpare tarifi nasıl yapılır? Kolay şekerpare tarifi, evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz tatlı tarifi, arama motorunda en çok araştırılan tatlı çeşitlerinden şekerpare tarifi için merak edilen tüm detayları derledik. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-06 22:23:19
Şekerpare Tarifi İçin Malzemeler
- 125 gram oda ısısında margarin
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 3 çorba kaşığı silme irmik
- 1 adet yumurta
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
- 1 çay bardağı fındık
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 4-5 damla limon suyu
Şekerpare Tarifi Nasıl Yapılır?
- Lezzetli şekerpare tarifi için karıştırma kabına yağı, pudra şekerini ilave edip iyice karıştırınız.
- Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırın.
- Daha sonra evdeki malzemelerden irmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında hamur elde ediniz.
- Ardından hamurdan biraz büyük parçalar kopartıp eliniz ile yuvarlak şekil veriniz.
- Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin.
- Yağlanmış fırın tepsisine yuvarlamış olduğunuz hamuru güzelce diziniz.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirmeye bırakın.
- Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri ilave edip yaklaşık 10-15 dakika arası pişirmeye bırakın.
- Pişmeye yakın limon suyunu ekleyince 2-3 dakika daha pişirin.
- Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.
- Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriniz.
- Şekerpareniz hazırdır servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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