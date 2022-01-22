Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! Sedef Kabaş ne söyledi? Gazeteci Sedef Kabaş katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Vatandaşların da tepkisini çeken Sedef Kabaş hakaret ve nefret dolu söylemlerinin ardından gözaltına alındı. Sedef Kabaş'a pek çok siyasi de tepki gösterdi. İletişim Bakanı Altun 'Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum' dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise 'Edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum.' dedi.

Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! Sedef Kabaş ne söyledi? Gazeteci Sedef Kabaş katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Vatandaşların da tepkisini çeken Sedef Kabaş hakaret ve nefret dolu söylemlerinin ardından gözaltına alındı. Sedef Kabaş'a pek çok siyasi de tepki gösterdi. İletişim Bakanı Altun "Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise "Edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum." dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş'tan skandal ifadeler... Sedef Kabaş katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Sedef Kabaş'ın nefret ve edepten yoksun sözleri vatandaşların da büyük tepkisine neden oldu. Bu gelişmelerden sonra Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı haberi geldi. Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Sedef Kabaş ne dedi?

Sedef Kabaş'tan nefret ve hakaret dolu sözler... Sedef Kabaş milyonların oyu ile seçilen, seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili edepten yoksun ifadeler kullandı. Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullanmıştı. Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındığı bildirildi.

Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret!

Sözde gazeteci Sedef Kabaş Tele-1 canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanı hakkında skandal ifadeler kullandı. Sedef Kabaş'ın skandal ifadelerinden sonra gözaltına alındığı açıklandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kabaş'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Gül Gül, adalet önünde hak ettiği karşılığı alacağını söyledi.Bakan Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.

Sedef Kabaş kimdir?

Sedef Kabaş 1970 yılında İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Sedef Kabaş Türk haber sunucusu, televizyon programcısı, danışmandır.

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesinde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli TV kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanda ünlü konuklar ağırlamıştır. En son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesinden iletişim doktorasını aldı. “Almanya'da Türk Döneri” haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi Ödülü'nü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Hâlen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.