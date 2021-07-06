DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gazeteci Varlı'nın Venezuela gözlemleri
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, halktan özür diledi
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonucu ne zaman belli olacak?
Oyuncular korku temalı oyunlarda seçimini yaptı: Dead by Daylight 100 bin oyuncuya ulaşarak rekor kırdı
Bahçeli: Zillet ittifakıyla ayrıyız; çünkü yalancı değiliz
Toplumdaki 'uzman' şüphesi
Mehmet Aydın’ın dosyasına kısıtlama kararı
OPEC, BAE’nin başkaldırısıyla sarsıldı
'ABD Türkiye’ye demokrasi getirecekmiş...' ABD'nin 'demokrasi' sicili
“Süper kütleli kara delikler uzayda ‘tsunami’ oluşturabilir”
Ek atama 2021 | Ek atama yapılacak mı? Ek atama ne zaman yapılacak?
2021 Ek atama ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atamaları yapılacak mı?
Sözcü yazarı Rahmi Turan: CHP’li belediyeler umarım bir aptallık yapmaz
İsrail'de Filistinlileri hedef alan 'aile birleşimi' yasası uzatılamadı
Kemik sağlığı ve güneş ışığı

Sakarya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, taksinin TEM Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.07.2021 09:21:28
Sakarya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, taksinin TEM Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle Sapanca kavşağı girişi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken sağlık görevlileri, taksi şoförü Fatih Kılıç ve araçta bulunan Irak uyruklu 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen taksinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH