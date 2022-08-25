Sahibinden olağan dışı erişim uyarısı nedir? Sahibinden 'olağan dışı erişim tespit ettik' sorunu nasıl çözülür? Sahibinden'e nasıl giriş yapılır? Sahibinden.com internet sitesine giriş yapmak isteyenler bazen olağan dışı erişim uyarısı ile karşılaşabiliyorlar. Bu durum sahibinden sitesini çok sık kullananların başına geliyor. Peki Sahibinden olağan dışı erişim sorunu nasıl çözülür? Sahibinden.com ve Sahibinden uygulamasına nasıl girilir?

Sahibinden olağan dışı erişim uyarısı nedir? Sahibinden "olağan dışı erişim tespit ettik" sorunu nasıl çözülür? Sahibinden'e nasıl giriş yapılır? Sahibinden.com internet sitesine giriş yapmak isteyenler bazen olağan dışı erişim uyarısı ile karşılaşabiliyorlar. Bu durum sahibinden sitesini çok sık kullananların başına geliyor. Peki Sahibinden olağan dışı erişim sorunu nasıl çözülür? Sahibinden.com ve Sahibinden uygulamasına nasıl girilir?

Sahibinden internet sitesine yada uygulamasına girmek isteyenler bazen "Olağan dışı erişim tespit ettik" uyarısı ile karşılaşıyorlar ve siteye girişlerine izin verilmiyor. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar "Sahibinden olağan dışı erişim uyarısı nedir?" sorusunu sormaya başladı.

Sahibinden olağan dışı erişim uyarısı nedir?

Sahibinden sitesinde uyarının detayında şöyle bir mesaj paylaşılıyor: "Cihazınızdan ya da bağlı olduğunuz ağdan sitemize olağan dışı (otomatik) erişim yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Şu anda talebinizi gerçekleştiremiyoruz, kısa bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz."

Sahibinden "olağan dışı erişim tespit ettik" sorunu nasıl çözülür?

Sahibinden "olağan dışı erişim tespit ettik" uyarısı ile siteye giriş yapamayanlar bir süre bekledikten sonra yeniden giriş yapmayı deneyebilirler. Ayrıca modemin fişini çekip yeniden taktıktan sonra internete bağlanarak da giriş yapmayı deneyebilirler.

Sahibinden nedir?

Sahibinden platformu Türkiye'nin en büyük online satış platformudur. Sahibinden.com'a ve Sahibinden uygulamasına her gün milyonlarca kişi giriş yapılıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen platformu olan Sahibinden'de binlerce kişi de istihdam ediliyor.

sahibinden.com, gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platformdur. Üyelik olmak ve her kategoride yılda bir ilan paylaşmak ücretsizdir. Bir sonraki ilanı aynı kategoride ve aynı yılda koymak için ücret vermek gerekmektedir.