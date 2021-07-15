Rize'den acı haber: Ölü sayısı 2'ye yükseldi, 6 kişi kayıp

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık kayboldu. Vatandaşlarca yapılan aramanın ardından Yanık'ın cesedi evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkartılmıştı. Böylece afette yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan, Güneysu ilçenin Yüksekköy köyünde bir ev yıkıldı. Bölgede haber alınamayan 3 kişi için de ihbar yapılmasıyla kayıp sayısı 6'ya yükseldi.

Ekipler, Yüksekköy'deki 3 kişinin yanı sıra dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.