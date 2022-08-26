PTT Kargo Takip Sorgulama- PTT Kargo'da Gönderi Takibi Nasıl Yapılır?

Kargom nerede? PTT kargo takibi nasıl yapılır? Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim? PTT şirketinden kargo gönderimi yapan vatandaşlar, gönderdikleri kargonun nerede olduğunu araştırmakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

PTT Barkod Takibi

İnternet üzerinden gönderi takibi yapmak için öncelikle takip.ptt.gov.tr adresine gidin.

Ardından açılan ekranda 13 haneli kargo barkod numarasını pencerede gerekli boşluğa yazın.

Daha sonra sağ tarafta mavi renkli kutuda yer alan "Sorgula" sekmesine tıklayın ve kargonuzla ilgili bilgileri görüntüleyin.

PTT Müşteri Hizmetleri İle Kargo Takip Sorgulama

PTT kargonuzun takibi için müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. Kargo takibinde barkod numaranızı biliyor olmanız gerekmekte. Daha sonra müşteri hizmetlerini arayarak kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. PTT müşteri hizmetlerine ulaşmak için ise 444 1 788 numarasını arayabilirsiniz. PTT Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 hizmet sunmaktadır.

PTT Kargo Hafta Sonu Gelir Mi?

PTT Cumartesi açık mı? Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günleri sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet sunmaktadır.