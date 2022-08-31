Prime Gaming Nasıl Üye Olunur? Amazon Prime Gaming Ücretli Mi?
Son zamanlarda popüler bir uygulama olan Prime Gaming, Amazon'un seçtiği bazı ücretli oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilmenize olanak sağlayan bir uygulamadır. Amazon Prime Gaming nasıl üye olunur? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Amazon Prime Gaming ücretli mi? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…
2022-08-31 23:05:02
Prime Gaming Ücretli Mi?
Amazon Prime üyeliği ile Prime Gaming'te her ay ücretsiz olarak oyunlar sunulmaktadır. Her ay, popüler oyunlarda sunulan ganimetleri ücretsiz bir şekilde talep edebilir ve oyunun tadını çıkarabilirsiniz. Talepte bulunduktan sonra oyun hesabını bağlaman yeterli olacaktır.
Prime Gaming Üyelik
- Prime Gaming tıklayın.
- Seç'e Prime'ı Dene'ye tıklayın.
- Görüntülenen konumun doğru olduğunu onaylatın.
- Daha sonra Seç'e Devam et'i tıklayınız.
- Ardından giriş işleminizi yapın veya Amazon hesabı oluşturun.
- Kayıt ve hesap bağlama sürecini tamamlamak için talimatları izleyin.
- Bu şekilde Amazon Prime Gaming abone olmuş olursunuz.
Amazon Prime Gaming Nasıl Oynanır?
- Amazon Prime ile ücretsiz oyunları alıp oynamak için Amazon Games uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.
- Bunun için kurma işlemini gerçekleştirin.
- Amazon Games uygulamasını indirin.
- Ardından uygulamayı bulun ve yükleyin.
- Dosya "AmazonGamesSetup.exe" olarak adlandırılmıştır.
- Amazon giriş bilgilerinizi girin ve ardından Giriş yap seçeneğine tıklayın.
- Son olaraktan da oyun talep edin ve oynayın.
2022 Amazon Prime kaç TL?
Amazon Prime Üyelik Ücreti: Aylık 7,90 TL'dir.
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