Pratik Ağlayan Pasta Nasıl Yapılır? Ağlayan Pasta Tarifi

Evdeki malzemelerle enfes bir pasta tarifi olan ağlayan pasta tarifine haberimizde değineceğiz. Ağlayan pasta nasıl yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Ağlayan Pasta Tarifi Ağlayan Pasta Tarifi İçin Malzemeler Keki için; 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un Keki ıslatmak için; 1,5 su bardağı süt (300 ml) Üzeri için; 2 paket krem şanti

2 çay bardağı süt (krem şanti için)

1 paket hazır çikolata sos

2,5 su bardağı süt (çikolata sos için) Ağlayan Pasta Nasıl Yapılır? Ağlayan pasta tarifi için öncelikle bir karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alın.

Ardından köpük köpük oluncaya kadar mikser yardımıyla iyice çırpalım.

Ardından süt, kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu karıştırma kabının içerisine ilave edin.

Tüm malzemeleri iyice karışıncaya kadar mikserle tekrardan çırpın.

Kek hamurunuz hazır olacaktır.

Elde ettiğiniz kek hamurunu borcamın her yerine eşit bir şekilde yayılmasına dikkat ederek boşaltın ve önceden 160 derece ısıttığımız fırında 30 dakika boyunca pişirmeye bırakın.

Süre bittikten sonra fırından kekiniz alın. Kekin üzerine oda sıcaklığındaki sütü her yerine gelecek şekilde gezdirin.

Daha sonra bir kenarda soğuması için bekletin.

Ardından ağlayan pastanın çikolatalı sosu için 1 paket hazır çikolata sosu ve 2,5 su bardağı sütü tencereye alın.

Tel çırpıcıyla karıştırarak koyulaşıncaya kadar sosu pişirin.

Çikolata sosu kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağı kapatın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

Pastanın krem şantisi için mikserle krem şanti katılaşıncaya kadar çırpın.

Kek iyice soğuduktan sonra hazırlanan krem şantiyi kekin üzerine alın ve her yerine iyice yayın.

Ardından tamamen soğuyan çikolata sosunu krem şantinin üzerine boşaltın.

Pasta hazır olduktan sonra en az 2 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakınız.

Pastanız hazır servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. .