Piyasayı dolandıran ilaç satıcısı: Mehmet Çınar

Kanser ilacı sattığı gerekçesiyle birçok reklam veren ve reklam ücretlerini ödemeden ortadan kaybolan Mehmet Çınar'ın satışını gerçekleştirdiği ilaçlarla onlarca kanser hastasını mağdur ettiği deşifre oldu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi bekleniyor.

Kendisini 'kimyacı' olarak tanıtan Mehmet Çınar'ın "kanser ilacı sattığı" gerekçesiyle onlarca kanser hastasını mağdur ettiği ortaya çıktı. Birçok reklam veren ve gerçekleştirdiği satışlarla onlarca mağduriyete yol açan Mehmet Çınar ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi bekleniyor!

Kansere çözüm bulduğu iddiasıyla www.phgcmaf.com internet sitesi üzerinden satış yapan Mehmet Çınar'ın birçok mağduriyete yol açtı. Uzun bir süredir söz konusu ilaçlar için reklam veren Çınar'ın reklam ücretlerini de ödemediği ve ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

MAĞDURLAR FARK ETTİ

Mehmet Çınar'ın "kanser ilacı sattığı" gerekçesiyle Dr. Pordit adını verdiği bir 'ilaç' için 0542 591 72 72 numaralı telefondan firmalar ile reklam anlaşmaları yaptığı kaydedilirken, mağdurların reklamları fark etmesi ile yetkililere şikayette bulundukları ve reklamların kaldırıldığı ortaya çıktı.

KONUŞMALAR KAYIT ALTINDA

Verdiği hiçbir reklam üzerinden ödeme yapmayan Çınar bir anda ortadan kayboldu. Yapılan reklam anlaşmalarının kayıt altında olduğu belirtilirken, Çınar'ın Mediasal Reklam Şirketi ve Lalegül FM'e olan borçlarını da ödemediği ortaya çıktı.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE SAVCILIĞIN KONU İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Mehmet Çınar'a ulaşamadıklarını söyleyen medya ve reklam kuruluşları, Sağlık Bakanlığı'na seslenerek konu ile ilgili harekete geçilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı ve savcılığın konu ile ilgili harekete geçip geçmediği ise merak konusu oldu.

İşte o konuşmalar: