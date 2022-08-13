Pırasa Yemeği Nasıl Yapılır? Pırasa Yemeği Tarifleri
Pırasa ile ne tür yemekler yapılır? Pırasa yemeği tarifi nedir? Pırasa yemeği nasıl yapılır? Hem lezzeti hem de faydalı bir besin olan pırasa ile sofralarınıza renk katabilirsiniz. Pırasa tarifi hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar.
2022-08-13 17:21:37
Pırasa İle Ne Tür Yemekler Yapılır?
- Etli Pırasa Yemeği.
- Pırasalı Tava Böreği.
- Unsuz Pırasa Böreği.
- Pırasalı Mısır Unlu Kek.
- Pırasalı Yumurta.
- Fırında Kıymalı Pırasa.
- Pirinçli Pırasa Yemeği.
- Pırasa Köftesi
- Tavada Pırasa Böreği
- Pırasalı Mücver
- Pırasalı Kek
- Beşamel Soslu Tavuklu Pırasa
- Zeytinyağlı Pırasa Dolması
- Fırında Pırasa Dilimleri
- Portakallı Ve Zeytinyağlı Pırasa
- Pırasa Tava
- Pırasalı Tart Tarifi
Pırasa Yemeği Nasıl Yapılır?
- 5 dal pırasa sadece beyaz kısımları kullanılacak
- 2 adet havuç
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 5-6 yemek kaşığı domates sosu
- Yarım çay bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Sıcak su
Pırasa Yemeği Nasıl Yapılır?
- Öncelikle pırasalar temizlenerek 1 cm uzunluğunda doğranır.
- Pırasaları bol su ile yıkanarak suyu süzülür.
- 2 adet orta boy havuçlar ince ince halka şeklinde dilimlenir.
- Tencereye sıvı yağ alınarak salça ilave edilir ve kavrulur.
- Daha sonra rendelenmiş domates eklenerek çevrilir.
- Ardından havuç eklenir ve 2-3 dk kavrulması sağlanır.
- Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır. Daha sonra tencerenin kapağı kapatılır.
- Orta ateşte pırasalar suyunu salıp, suyunu çekene kadar pişirilmeye bırakılır.
- Daha sonra yıkanmış pirinç ilave edilir.
- Tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su ilave edilir.
- Son olaraktan da tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar kısık ateşte pişirilir.
- Ardından ocağı kapatıp yemeğinizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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