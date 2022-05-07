Pera ne demek? Pera isminin anlamı nedir? Pera adı kökeni nedir? Pera Kuran'da geçiyor mu? Dünyaya gelecek olan çocuklarına isim arayan aileler son zamanlarda popüler isimlerinden olan Pera isminn anlamını merak ediyor. Çocuklarına isim arayışında olan aileler hem modern hem de geleneksel bir isim olan Pera isminin anlamını araştırıyor. İşte Pera adının anlamı ve kökeni...

Pera ne demek? Pera isminin anlamı nedir? Pera adı kökeni nedir? Pera Kuran'da geçiyor mu? Dünyaya gelecek olan çocuklarına isim arayan aileler son zamanlarda popüler isimlerinden olan Pera isminn anlamını merak ediyor. Çocuklarına isim arayışında olan aileler hem modern hem de geleneksel bir isim olan Pera isminin anlamını araştırıyor. İşte Pera adının anlamı ve kökeni...

Pera ismi farklı bir tınıya sahip isimler arasında yer alıyor. Pera ismi Türkçe kökenli olmayan bir isimdir. Son zamanlarsa sıkça duyulmaya başlanan Pera adının anlamı ve özellikleri anne babalar tarafından merak edliyor ve araştırılıyor. Kız çocuklarına verilen isimlerden olan Pera değişik köekenlere bağlı olarak farklı anlamlar içermektedir.

Pera ne demek?

Pera ismi kız ismidir. Pera adı Türkçe ve Arapça kökenli bir isim değildir. Pera isminin birden fazla anlamı vardır. Pera adının anlamı şu şekildedir;

1- Karşı yaka, öte taraf

2- Peri (İbranice)

Pera Kuran'da geçiyor mu?

Pera adı Kuran'da geçmemektedir. Pera adı hem Latince hem Yunanca ve hem de İbranice kökene sahiptir. Pera son zamanlarda okunuşu ve söylenişi ile dikkatleri çeken isimlera arasında yer alıyor. .