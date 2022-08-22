Okan abi kim? TT olan Okan Abi kimdir? #geçmişolsunokanabi etiketi kim? Sosyal medya platformu Twitter'da #geçmişolsunokanabi etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. LGBTİ karşıtlığına ilişkin paylaşılan mesajlar sonrası Okan Abi'nin kim olduğu da sosyal medyada dolaşanlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Okan abi kim? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Sosyal medya platformu Twitter'da vakit eçirenler #geçmişolsunokanabi etiketinin TT listesinin başında olduğunu gördü. Etikete konu olan Okan Abi'nin kim olduğu ise marak edilmeye başlandı.

Okan Abi kim?

Soyal medyada binlerce kez etiketi paylaşılan Okan Abi'nin kim olduğu merak ediliyor. Twitter kullancıları Okan Abi kim? sorusuna yanıt arıyor. Bazı kullanıcılar "Allahını Seven Okanabi Kim Söylesin #geçmişolsunokanabi." paylaşımında bulundu.

Twitter'da TT olan Okan Abi kimdir?

Twitter'da Trend Topic olan Okan Abi'nin kim olduğu henüz netlik kazanmadı.

#geçmişolsunokanabi etiketi ile yapılan paylaşımlardan bazıları;

"Rabbim bu ahlaksizlar yüzünden bizleri helak etme .. #geçmişolsunokanabi"

"Çekin o pis ellerinizi masum çocukların üstünden! #geçmişolsunokanabi"

"LGBT'ye karşı yıllardır tek başına karşı çıkan Okan abim rahatsızlanmış."

"Etiketi çok önemli… #geçmişolsunokanabi eğer bu etiket öne çıkarsa LGBT iyice kuduracak!!!" .