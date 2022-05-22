Niğde'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Niğde'de üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı.
2022-05-22 07:15:45
Adana'dan Konya'ya üniversite öğrencilerini taşışan otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
İlk belirlemelere göre kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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