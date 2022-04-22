Müge Anlı ile Tatlı Sert Berivan Aygün kimdir?

Sabah kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün bir başarıya daha imza attı. Ailesinin aramaya geldiği kayıp genç kız Berivan Aygün'ü bulan Anlı ve ekibi, yaslı aileyi teselli etti. Peki, Müge Anlı kayıp Berivan Aygün kimdir?

Müge Anlı, hafta içi her gün yayınlanan programında çarpıcı konulara ve kayıplara yer veriyor. Bugün yayınlanan bölümde kayıp olarak aranan Berivan Aygün ile ilgilenen ekip, kısa sürede genç kıza ulaşmayı başardı. İşte detaylar...

24 yaşında olan Berivan Aygün, Mardinli olmasına rağmen İzmir'de yaşamaktadır. Sosyal medyada oldukça aktif olan Aygün'ün kullanıcı ismi @llberivann'dır. Sosyal medya hesabında mutlu anlarını paylaşan genç kız tekstil atölyesinde çalışmaktadır. Kayıp kızın en son erkek arkadaşı ile göründüğü söylense de yapılan açıklamalar birbiriyle çelişiyor. Ailesi tarafından ulaşılan erkek arkadaş Umut, geç saatlere dek beraber vakit geçirdiklerini fakat Berivan'ı eve kendisinin bırakmadığını, Karşıyaka'da taksiye bindirerek yolladığını belirtti. Çelişkili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Umut herkesi şüphelendirirken, genç kızdan güzel haber geldi!

Genç kızın ağabeylerinden korktuğu için kimseyle görüşmediği ve bir otelde çalışmaya başladığı öğrenildi. Ailesi tarafından merakla aranan Berivan, ailesinin durumuna daha fazla dayanamayarak arkadaşının yanına sığınarak hemen ailesini aradı. .