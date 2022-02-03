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TIMETURK / GENEL / Metrobüste bıçaklı dehşet

Metrobüste bıçaklı dehşet

Metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla, kadın saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

42 Dakika Önce
2022-02-03 09:43:34
Metrobüste bıçaklı dehşet

Metrobüste bıçaklı dehşet... Olay, dün saat 01.20 sıralarında İstanbul Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi.

Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı.

Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı.

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Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.

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Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı.

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Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor. .

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