Masterchef Burcu Kimdir, Nerelidir?
MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu Önal kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef 2021'in sevilen yarışmacılarından biri olan Burcu Önal 15 sene Asya'da yaşamış olup yarışmaya Asya yemekleri ile katılım gösterdi. Asya yemeklerini tanıtan ve jüriden büyük bir beğeni alan Burcu Önal'ın kim olduğu merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında detaylara yer vereceğiz. İşte detaylar...
2022-09-02 22:20:50
MasterChef Burcu Kimdir, Nerelidir?
2021 Yılında MasterChef katılan Burcu Önal'ın kim olduğu merak edilmekte. Burcu Önal, 1986 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi. Asya'dan yarışmaya katıldığını belirten Önal'ın mesleği yemek geliştiriciliktir. MasterChef Burcu 34 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. MasterChef Burcu 15 sene Asya'da yaşadı. Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Yarışmacı, ilk yemeğini 13 yaşındayken yapmış, bu yemek ise mantıymış. Tüm Asya yemekleri ve mantı çeşitlerine hakim olduğunu söyledi.
Masterchef Burcu Evli Mi?
Masterchef 2021 yarışmasında dikkat çeken isimlerden Burcu Önal, 34 yaşında olup İbrahim Önal ile evlidir.
Burcu Önal Ailesi Nereli?
MasterChef 2021 yarışmasında Asya yemeklerini tanıtan yarışmacı Burcu Önal, aslen Diyarbakırlıdır. Önal aşçılık mesleğiyle uğraşıp, ilk turda gemide garsonluk yaptığını sonrasında ise yemek eğitmenliğine geçtiğine değindi.
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