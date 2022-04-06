Martı kiralama ücreti 2022 | Martı dakika ücreti ne kadar? Martı Scooter ücreti kaç TL? (5-10-15 dakika) Türkiye'de elektrikli scooter kullanımı giderek yaygınlaştı. Gerek trafik sıkışıklığından kurtulmak için gerekse eğlence amacıyla kullanılan Martı scooterlara ilgi her geçen gün artıyor. Martı ücretlerinin 2022 yılında ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Cep telefonu üzerinden mobil uygulama ile saniyeler içinde kiralanabilen Martı Scooter uygun fiyatı ile şehir içi ulaşımın alternatif araçları halline geldi. İşte 2022 Martı kiralama ücretleri...

Martı kiralama ücreti 2022 | Martı dakika ücreti ne kadar? Martı Scooter ücreti kaç TL? (5-10-15 dakika) Türkiye'de elektrikli scooter kullanımı giderek yaygınlaştı. Gerek trafik sıkışıklığından kurtulmak için gerekse eğlence amacıyla kullanılan Martı scooterlara ilgi her geçen gün artıyor. Martı ücretlerinin 2022 yılında ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Cep telefonu üzerinden mobil uygulama ile saniyeler içinde kiralanabilen Martı Scooter uygun fiyatı ile şehir içi ulaşımın alternatif araçları halline geldi. İşte 2022 Martı kiralama ücretleri...

Türkiye'nin pek çok ilinde kullanımda olan Martı elektrikli scooterlara ilgi hergeçen gün artıyor. Trafik sıkışıklığında eğlenceli ve hızlı bir ulaşım yöntemi olan Martı'ları kiralamak oldukça kolay. Bunun için önce telefonunza Martı uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra telefon numaransı ile hesap oluşturulur. Ardından kimlik bilgileri doğrulaması yapılır ve ödeme yöntemi eklenir. Martı uygulamasından üyeliği tamamladıktan sonra haritadan en yakın Mart bulunur ve üzerindeki kare kod okutularak sürüşe başlanır.

Martı kiralama ücreti 2022

Martı elektrikli scooter kiralama 1,99 TL'den başlıyor ve kullandığınız her bir dakika için 0,79 TL olarak ücretlendiriliyor. Buna göre 5 dakika Martı kullanacak olan biri toplamda 5 .94 TL gibi bir üccret ödemesi yapar.

Martı Scooter kiralama ücreti kaç TL? (5-10-15 dakika)

Martı elektrikli scooter dakika başına 0,79 kuruş ücretlendirme almaktadır. İşte dakika bazlı martı ücretleri;

5 Dakika 5.94TL

10 Dakika 9.89TL

15 Dakika 13.84 TL

20 Dakika 17.79TL

25 Dakika 21.34 TL

30 Dakika 25.29 TL

35 Dakika 29.24 TL

40 Dakika 33.19 TL

45 Dakika 37.14 TL

Borcumu nasıl öderim?

Son sürüşünden kalan ödenmemiş tutar Martı hesabına alacak olarak eklenir. Uygulama üzerinden borcunu ödeyebilirsin ya da kayıtlı kartında bakiye olması durumunda bu alacak, sisteme kayıtlı kartından otomatik olarak çekilebilir. önceki sürüşlerine ait alacaklar ödenmediği takdirde yeni bir sürüş başlatamazsın.

Aynı hesaptan birden fazla Martı kiralanır mı?

Aynı hesapta birden fazla Martı kiralanamaz.

Kimler kullanabilir?

15 yaşını doldurmuş, akıllı telefona ve geçerli bir kredi/banka kartına sahip herkes Martı kullanabilir.

2 kişi binilebilir mi?

Martılar tek kişiliktir. Lütfen güvenliğiniz için Martıya 2 kişi binmeyin.

Sürüşümü nasıl sonlandırırım?

Sürüşünü, haritada kırmızı görünen "Park Edilemez" alanlarda ya da gri görünen "Alan Dışı" bölgelerde sonlandıramazsın. Eğer bu alanlardaysan, Martı'yı en yakın kullanım alanına götürmen gerekiyor.

Uygun park yerini bulduktan sonra, Martı'yı bağlayıp kilidini kapat ve uygulama ekranındaki "Foto çek & Bitir" butonuna bas.

Martı'yı bir sonraki sürüşe uygun şekilde bıraktığını teyit etmek için park ettiğin Martı'nın bir fotoğrafını çekmelisin.

Fotoğraf çektiğin ekranda Martı'yı ne kadar süre kullandığın, ne kadarlık bir mesafe gittiğin ve o anki ödeme tutarın da yer alır.

Fotoğrafını çekip gönderdikten sonra ödemeni tamamlayabilirsin. Unutma! Yolculuğun sen ödemeni tamamlayana kadar devam eder. Bu nedenle geçerli bir ödeme yöntemi girdiğinden emin olmanı öneririz.

Sürüş esnasında cep telefonumun şarjı biterse ne yapmalıyım?

Martı sürüşünün sorunsuz geçmesi için telefonunun şarjı olması çok önemli. Yolculuğa başlamadan önce cep telefonu şarjının minimum %20 olmasını tavsiye ediyoruz. Eğer cep telefonunun şarjı %10'un altındaysa Martı'yı kullanman mümkün olmayacak.

Şarj bitmesi sonucu cep telefonun ile Martı arasındaki bağlantı kopacak ancak yolculuğun ve ücretlendirmen devam edecektir.

Eğer cep telefonunda böyle bir sorun yaşarsan ve çözüm bulamıyorsan kullandığın Martı'yı öncelikle güvenli bir şekilde kilitlemelisin. Daha sonra Martı'nın 4 haneli koduyla birlikte sorun yaşadığın yolculuğun bilgilerini tarih, süre, mesafe ve iletişim bilgilerin gibi detaylarla birlikte [email protected]'e e-posta gönderebilirsin.

Martı nedir?

Martı, Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulan; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir, Ordu ve Gaziantep'te hizmet veren scooter paylaşım sistemi. Faaliyetlerine 2019 yılında başlayan ve ilk başta sadece İstanbul'da hizmet veren sistem[3], Şubat 2020'de Ankara'da da kullanıma sunulmuştur.

Kullanıcılar bulundukları konuma yakın park edilmiş scooter'ları görmek için telefonlarına Martı uygulamasını indirmelidirler. Ödeme bilgileri girildikten sonra kullanıcı scooter'ın yanına giderek telefonu ile QR kodunu okutur. Yolculuğun başında ve kullanılan her dakika için ücretlendirme uygulanır. Kullanıcılar saatte en fazla 18 km/s hız yapabilirler.

Bu scooterların gün içerisinde araçlarla batarya değişimi sağlanır. Kullanıcılar her saat martıya ulaşabilir.