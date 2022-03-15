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TIMETURK / GENEL / Martaş kimin? Okan Kurt iflas mı etti?

Martaş kimin? Okan Kurt iflas mı etti?

Martaş kimin? Okan Kurt iflas mı etti? Şarkıcı Demet Akakın ile geçtiğimiz aylarda boşanan Okan Kurt ve ailesinin sahibi olduğu nakliyat şirketleri Martaş için iflas kararı verildi. Karar sonrası şirketlerin tasviyesi için süreç başladı.

3 Saat Önce
2022-03-15 09:28:20
Martaş kimin? Okan Kurt iflas mı etti?

Mali darboğaz içinde olan Martaş iflas etti. 40 yıllık lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyette bulunan Martaş yurt içi ve yurt dışı taşımacılık yapıyordu. Martaş ile ilgili mahkeme son kararı verdi...

Martaş kimin?

Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt'a ait Martaş Uluslararası Taşımacılık ile Martaş Nakliyat şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. Şirket, Demet Akalın ile uzun süre evli kalan ve geçtiğimiz yıllarda boşanan Okan Kurt' ve ailesine ait.

Okan Kurt iflas mı etti?

Hürriyet'te yer alan habere göre; Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak süre dolmadan dosyaya giren üç kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi. Raporda; şirketlerin borcunun 510 milyon TL, varlıklarının değerinin ise 128 milyon TL olduğu kaydedildi. Mahkeme, 11 Mart'ta görülen duruşmada tarafların savunma ve taleplerini aldı. Martaş'ın avukatı, şirketlerin borca batık olmadığını, sahip olduğu gayrimenkuller için yeni bir kıymet takdiri raporu alınması gerektiğini söyledi.

Büyük bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise “Şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor” diyerek iflas kararı verilmesini istedi. Mahkeme, iki şirketin de iflasına karar verdi. Tasfiye süreci için dosya Mersin İflas Müdürlüğü'ne gönderildi. Martaş'ın borcundan ötürü Demet Akalın ile Okan Kurt'un yaşadıkları eve haciz gelmişti. İşlem sonrası ikili, boşanma yoluna gittiklerini açıklamıştı. Sektörde 40 yılı geride bırakan Martaş, Türkiye'deki birçok büyük firmanın uluslararası nakliye işlerini yapıyordu. .

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